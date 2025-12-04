Інтерфакс-Україна
Економіка
18:06 04.12.2025

МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему

2 хв читати
МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему

Міжнародний валютний фонд (МВФ) уважно стежить за дискусіями щодо можливості використання заморожених російських активів, включаючи варіанти, які передбачають використання грошових залишків EuroClear, отриманих від них, при цьому зберігаючи базові вимоги Росії, повідомила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.

"Менеджмент та керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов'язані з використанням заморожених активів Росії, відповідали міжнародному та національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи", – сказала вона на традиційному брифінгу у Фонді у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"І ми впевнені, що російські політики (policymakers) цінують ці важливі міркування", – додала Козак.

Вона зазначила, що Фонд вітає жваві дискусії в Європі щодо підтримки України та мети зробити це таким чином, щоб це відповідало відновленню стійкості боргу України.

За її словами отримання належних гарантій фінансування України від донорів є умовою для започаткування Фондом нової 4-річної програми розширеного фінансування EFF, яку запросила Україна у вересні цього року та яку менеджмент Фонду погодив у листопаді.

Козак нагадала, що наразі розмір дефіциту фінансування протягом дії потенційної нової програми оцінюється в $136,5 млрд, зокрема з 2026 по 2027 рік залишковий дефіцит фінансування складає $63 млрд.

"Отже, наше послання полягає в тому, що оперативні дії донорів є необхідними для того, щоб допомогти Україні фінансувати її великі фіскальні та зовнішні фінансові потреби та уникнути дефіциту ліквідності під час війни, що триває", – наголосила директорка з комунікацій МВФ.

Теги: #мвф #джулі_козак #росактиви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 04.12.2025
МВФ взяв до відома пропозицію України щодо реструктуризації ВВП-варантів

МВФ взяв до відома пропозицію України щодо реструктуризації ВВП-варантів

18:11 04.12.2025
Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ

Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ

11:17 03.12.2025
Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

17:01 02.12.2025
Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

12:14 02.12.2025
США планують повернути Росії заморожені активи після укладення мирної угоди – ЗМІ

США планують повернути Росії заморожені активи після укладення мирної угоди – ЗМІ

11:43 28.11.2025
Бельгія вважає, що використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду в Україні

Бельгія вважає, що використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду в Україні

21:34 26.11.2025
Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

16:35 19.11.2025
Свириденко обговорила з місією МВФ нову Програму розширеного фінансування на період 2026-2029рр

Свириденко обговорила з місією МВФ нову Програму розширеного фінансування на період 2026-2029рр

15:01 17.11.2025
Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

09:17 14.11.2025
Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

ВАЖЛИВЕ

Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ

Верховна Рада схвалила держбюджет-2026 з доходами 2,9 трлн грн та видатками 4,8 трлн грн

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

ОСТАННЄ

Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

Аграрії впродовж 2024-2025рр нерівномірно отримували держдопомогу – Рахункова палата

НБУ проти загального репрофайлінгу портфелю ОВДП, але опрацьовує з Мінфіном можливість обміну інфляційних ОВДП

IFC оцінює в EUR4 млрд потенціал України у залученні приватних інвестицій завдяки інноваційному будівництву

НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

Уряд ФРН виділяє Україні ще EUR100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

EFI Group планує запустити монобрендові точки Beehive Cosmetics у Києві до кінця 2025р.

EFI Group планує відкрити завод кормів в Черкаській області в серпні 2026р.

Держбюджет-2026 збільшив підтримку агросектора на 47%, до 14,1 млрд грн

Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА