МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему

Міжнародний валютний фонд (МВФ) уважно стежить за дискусіями щодо можливості використання заморожених російських активів, включаючи варіанти, які передбачають використання грошових залишків EuroClear, отриманих від них, при цьому зберігаючи базові вимоги Росії, повідомила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.

"Менеджмент та керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов'язані з використанням заморожених активів Росії, відповідали міжнародному та національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи", – сказала вона на традиційному брифінгу у Фонді у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"І ми впевнені, що російські політики (policymakers) цінують ці важливі міркування", – додала Козак.

Вона зазначила, що Фонд вітає жваві дискусії в Європі щодо підтримки України та мети зробити це таким чином, щоб це відповідало відновленню стійкості боргу України.

За її словами отримання належних гарантій фінансування України від донорів є умовою для започаткування Фондом нової 4-річної програми розширеного фінансування EFF, яку запросила Україна у вересні цього року та яку менеджмент Фонду погодив у листопаді.

Козак нагадала, що наразі розмір дефіциту фінансування протягом дії потенційної нової програми оцінюється в $136,5 млрд, зокрема з 2026 по 2027 рік залишковий дефіцит фінансування складає $63 млрд.

"Отже, наше послання полягає в тому, що оперативні дії донорів є необхідними для того, щоб допомогти Україні фінансувати її великі фіскальні та зовнішні фінансові потреби та уникнути дефіциту ліквідності під час війни, що триває", – наголосила директорка з комунікацій МВФ.