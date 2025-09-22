Інтерфакс-Україна
23:18 22.09.2025

Шоу Джиммі Кіммела повернеться в ефір у вівторок – ЗМІ

Компанія Disney заявила, що "Jimmy Kimmel Live" повернеться в ефір телекомпанії ABC у вівторок, 23 вересня, повідомляє Reuters.

Як повідомляє агентство, після розмови з ведучим нічного шоу ABC Кіммелом, у материнській компанії телеканалу, Disney заявили: "Ми прийняли рішення повернути шоу у вівторок".

Шоу було призупинено телеканалом 17 вересня через погрози голови Федеральної комісії з питань зв'язку щодо коментарів, які ведучий ток-шоу, Джиммі Кіммел, зробив про вбивство правого активіста Чарлі Кірка.

Як пише The New York Times, Брендан Карр, голова Федеральної комісії з питань зв'язку, заявив у подкасті, що висловлювання Кіммела були частиною "скоординованих зусиль з метою обману американського народу" і що агентство "розгляне можливість вжиття відповідних заходів".

Призупинення програми "Jimmy Kimmel Live!" майже відразу перетворилося на резонансну тему загрози свободі слова в США.

