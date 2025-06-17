Інтерфакс-Україна
Події
12:01 17.06.2025

Профільний комітет рекомендував Раді призначити Кравченко генпрокурором - нардеп

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Профільний комітет рекомендував Раді призначити Кравченко генпрокурором - нардеп

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді надати президенту України Володимиру Зеленському згоду на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту призначити Руслана Кравченко генпрокурором України", - написав Железняк у Телеграмі у вівторок.

За його словами за це рішення проголосували 15 членів комітету, 2 утримались.

 

Теги: #железняк #рада #прокурор

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