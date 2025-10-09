Обшуки проводилися у прокурора, який розслідує справу детективів НАБУ, це викликає сумніви щодо об'єктивності – Офіс генпрокурора

Обшуки антикорупційних органів проводилися у прокурора, який розслідує справу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), що викликає сумніви щодо об’єктивності розслідування, має ознаки конфлікту інтересів і залишає запитання щодо справжніх мотивів розслідування, наголошують в Офісі генерального прокурора.

"На підставі ухвали ВАКС детективи НАБУ в рамках досудового розслідування в одному із кримінальних проваджень провели обшуки у двох прокурорів Офісу генерального прокурора", - інформує Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в четвер щодо проведення слідчих дій співробітниками НАБУ та САП.

"Згідно з наданої ухвали суду, мова йде про події, що мали місце в лютому-липні цього року. В ухвалі зазначено, що один із працівників ОГП, не в рамках виконання службових чи процесуальних обов’язків, нібито міг бути посередником при передачі неправомірної вигоди в сумі $3,5 млн суддям Вищого антикорупційного суду", - зазначається в повідомленні.

Згідно з текстом повідомлення відомства, в цій же ухвалі суду згадується ще один співробітник Офісу Генерального прокурора.

"Його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі не конкретизовано, як і обґрунтованість підстав проведення обшуку. Проте сьогодні вранці за місцем його проживання та на робочому місці було проведено обшук, який завершився безрезультатно — жодних речей чи документів, що мають процесуальне значення, не вилучено", - зазначають в Офісі генпрокурора.

В повідомленні наголошується: "Зазначений прокурор входить у групу прокурорів з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, Магамедрасулова, який підозрюється у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України)".

"За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності", - зазначають в Офісі генпрокурора.

У цьому контексті, як зазначають у відомстві, "вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП".

"Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників", - йдеться в повідомленні.

Водночас, згідно за повідомленням, Офіс генпрокурора підкреслює свою відданість принципам прозорості, законності та правової визначеності.

"Ми не підтримуємо жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи "полювання на відьом", але залишаємося послідовно зацікавленими в об’єктивному встановленні істини", - зазначають в Офісі генпрокурора.

В прокуратурі наголошують, що для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень Офіс генпрокурора очікує на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП.

"Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством. У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи", - резюмують у відомстві.

Раніше САП та НАБУ повідомили про викриття прокурора Офісу генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання $3 млн 500 тис. неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

"У межах досудового розслідування встановлено, що адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про закриття справи шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС", - йшлося в повідомленні САП.