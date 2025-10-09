Інтерфакс-Україна
Події
11:06 09.10.2025

Антикорупційні органи викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС

За процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили прокурора Офісу генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання $3 млн 500 тис. неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ, інформує САП.

В телеграм-каналі в четвер антикорупційна прокуратура зазначає, що кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

"У межах досудового розслідування встановлено, що адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про закриття справи шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС", - йдеться в повідомленні.

За інформацією САП, згідно з розробленим планом особи виконували роль посередників під час отримання та передавання грошових коштів.

При цьому, як уточнюють в САП, розмір неправомірної вигоди збільшився – з $2 млн до $3,5 млн.

"На момент викриття злочину прокурор та адвокати отримали від підозрюваного частину коштів у розмірі $200 тис.", - інформують в антикорупційній прокуратурі.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Теги: #вакс #офіс_генпрокурора #сап

