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15:04 26.02.2022

Віцепрем'єр України попросив Ілона Маска надати доступ до супутникового інтернету Starlink

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Віцепрем'єр України попросив Ілона Маска надати доступ до супутникового інтернету Starlink

Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров звернувся до голови Tesla Inc. Ілона Маска з проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.

"Шановний Ілоне Маску!... Прошу вас якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету. А також звернутися до Росії – багато думаючих росіян поважають вас!" - написав він у Telegram-каналі.

Федоров наголосив, що Україна потребує підтримки.

"Доки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається колонізувати Україну! Доки ваші ракети успішно приземляються з космосу - російські ракети бомбять українські садки та лікарні!" - йдеться у зверненні Федорова до голови Tesla Inc.

Теги: #федоров #ілон_маск #starlink
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