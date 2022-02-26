Віцепрем'єр України попросив Ілона Маска надати доступ до супутникового інтернету Starlink

Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров звернувся до голови Tesla Inc. Ілона Маска з проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.

"Шановний Ілоне Маску!... Прошу вас якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету. А також звернутися до Росії – багато думаючих росіян поважають вас!" - написав він у Telegram-каналі.

Федоров наголосив, що Україна потребує підтримки.

"Доки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається колонізувати Україну! Доки ваші ракети успішно приземляються з космосу - російські ракети бомбять українські садки та лікарні!" - йдеться у зверненні Федорова до голови Tesla Inc.