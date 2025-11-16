Естонія виділить Україні €3,5 млн на закупівлю систем Starlink у межах IT-коаліції

Естонія ухвалила рішення виділити Україні 3,5 млн євро для закупівлі систем супутникового зв’язку Starlink в рамках IT-коаліції, яку спільно очолюють Естонія та Люксембург. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони Естонії.

Як зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, кошти спрямовуються для посилення IT-спроможності України та підвищення ефективності Збройних сил на полі бою.

"Україна підтвердила нам, що потребує підтримки для забезпечення з’єднання Starlink, і зрозуміло, що це для них надзвичайно важлива допомога, яка має помітний ефект на полі бою. Потужності Starlink особливо критичні, враховуючи прагнення України значно збільшити кількість підрозділів дронів, які потребують високопродуктивного інтернет-з’єднання", — сказав Певкур.

Він підкреслив, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, включно з Естонією.

"Тому, окрім озброєння, критично важливою є й інформаційно-технологічна підтримка. Я радий, що ми можемо допомогти Україні у підсиленні її IT-спроможності, тим самим збільшуючи її шанси на перемогу у війні, яка щодня забирає сотні життів", — додав міністр.

Фінансування у розмірі €3,5 млн надходить із пакета допомоги Україні, запланованого Естонією на 2025 рік. Кошти будуть передані Україні через IT-коаліцію, створену Естонією та Люксембургом, і підуть на спільну закупівлю систем Starlink.

Джерело: https://kaitseministeerium.ee/et/uudised/eesti-eraldab-it-koalitsiooni-raames-ukrainale-starlinki-sidesusteemide-soetamiseks-35