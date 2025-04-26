"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

Найбільші українські мобільні оператори "Київстар" і "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц, що дозволило усунути проблему "розірваного" спектра, повідомила CEO компанії Ольга Устинова.

"Ми завершили обмін частотами", - сказала Устинова в кулуарах на форуму "НадЛюди" організованому Forbes.

"Vodafone Україна" і "Київстар" розпочали обмін частотами в кінці січня – останньою областю де він відбувся стала Дніпропетровська. В результаті компанії змогли сформувати суцільні смуги 2Х20 МГц в діапазоні 2100 МГц, що дозволило зменшити витрати через більш ефективне використання ресурсу і пришвидшити передачу даних.

"Київстар" на аукціоні проведеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) 19 листопада 2024 року, придбав ліцензію на використання додаткового радіочастотного спектра в діапазоні 2100 МГц (технейтральний 3G і 4G). Придбана на аукціоні смуга частот не була сусідньою з уже наявною у компанії, тому компанія ініціювала процес обміну.

НКЕК на засіданні 15 січня погодила обмін частотами в спектрі 2100 МГц між операторами мобільного зв'язку "Київстар" і ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна").