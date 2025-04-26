Інтерфакс-Україна
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16:51 26.04.2025

"Vodafone Україна" запровадила "штучний інтелект" в call-центрі і в управлінні базовими станціями

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"Vodafone Україна" запровадила "штучний інтелект" в call-центрі і в управлінні базовими станціями

Другий за величиною оператор мобільного зв'язку в країні ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") запровадив "штучний інтелект" в call-центрі і в управлінні базовими станціями, що дозволило збільшити ефективність, повідомила CEO компанії Ольга Устинова.

"Ми запровадили ("штучний інтелект") в контактному центрі, і зараз усі розмови сто відсотків прослуховує саме штучний інтелект, який дає потім аналітику, фідбек… Ми вже демонстрували на деяких майданчиках - у нас з'явилася "цифрова людина", яка навіть навчається. Ми хочемо, щоб в майбутньому вона обслуговувала наших клієнтів, щоб це взагалі було без людей", - розповіла Устинова на панельній дискусії на форумі "НадЛюди" організованому Forbes в п'ятницю в Києві.

За її словами, програмне забезпечення на основі "штучного інтелекту" дозволяє аналізувати роботу близько 15 тис. базових станцій компанії і управляти їх навантаженням. Це дозволяє економити близько 5% електроенергії, розповіла Устинова.

Також, за словами CEO "Vodafone Україна" застосування "штучного інтелекту" в роботі збільшує ефективність команд на 20% і скорочує час на виконання завдань.

Окрім того, програми "штучного інтелекту" дозволяють долати проблему дефіциту кадрів, зазначила Устинова.

Теги: #vodafone_україна #call_центр #штучний_інтелект

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