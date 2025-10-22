"Прямий" запустив нове ток-шоу з використанням ШІ

Фото: https://prm.ua/

На телеканалі "Прямий" стартувало нове соціально-політичне ток-шоу "Прямим текстом" із використанням штучного інтелекту.

"Єдиний у своєму роді на українському телебаченні проєкт – ми залучаємо до участі у ньому штучний інтелект, який ставитиме запитання. Він сам обиратиме, кого і про що запитувати, і головне — він буде тим учасником, який готовий давати незаангажовані відповіді на питання, які ми ставимо щодня нашим політикам", – зазначила ведуча проєкту Світлана Орловська.

Співведучим проєкту став політолог Ігор Рейтерович.

Під час ефіру політики, народні депутати, експерти обговорюватимуть актуальні теми внутрішньої та зовнішньої політики України, проблеми безпеки та забезпечення Сил оборони України, а також розширення міжнародної підтримки України.

В прем’єрному ефірі народні депутати від "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко, "Голосу" Юлія Клименко, "Батьківщини" Сергій Соболєв, а також економічний та політичний експерт Павло Розенко обговорювали сценарії можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Путіна, подальший розвиток ситуації на фронті, можливість проведення виборів та проблеми формування Державного бюджету на 2026 рік.

Також в ефірі українські студенти мали можливість поспілкуватися з гостями студії та поставити їм запитання.

Ток-шоу "Прямим текстом" можна подивитися щовівторка о 18:00 в ефірі, або на Youtube "Прямого".

