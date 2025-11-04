Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Провідні галузеві об’єднання України — ОП "Укрметалургпром", Національна асоціація видобувної промисловості України (НАДПУ), Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА), Союз хіміків України, Всеукраїнський союз виробників будматеріалів і Асоціація виробників цементу України (Укрцемент) — виступили зі спільною заявою за результатами пресконференції в Інтерфакс-Україна "Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України".

Промисловість попереджає: підвищення тарифів Укрзалізниці та Укренерго може зупинити плани щодо відновлення економіки.

За оприлюдненими планами, АТ "Укрзалізниця" має намір підвищити вантажні тарифи на 27% у 2025 році та ще на 11% з 2026 року — загалом більш ніж на 40%. А НЕК "Укренерго" пропонує на 2026 рік підняти тариф на передачу електроенергії на 15%, а на диспетчеризацію — на 11%. Представники промислових галузей заявили, що такі дії державних монополій матимуть руйнівні наслідки для економіки, зокрема для експортноорієнтованих виробництв, які вже працюють у надскладних умовах війни.

"Українська промисловість працює на межі виживання. Підвищення тарифів на логістику та енергетику —це удар по відновленню країни".

Феросплавна галузь — на межі зупинки, будівельна — під загрозою плани щодо відбудови України

Особливо болісно нові тарифи вдарять по феросплавній та будівельній галузях.

Підприємства виробників феросплавів нині працюють лише на 10% потужності, а понад 85% їхньої сировини і продукції транспортується залізницею. Будь-яке підвищення тарифів одразу робить виробництво збитковим.

Будівельна промисловість, яка є базою відновлення країни, також зазнає прямих втрат.

Підвищення вартості перевезень призведе до подорожчання всіх базових будівельних матеріалів, що неминуче сповільнить відбудову зруйнованої інфраструктури та соціальних/комерційних об’єктів.

"Підвищення тарифів на перевезення будматеріалів — це не лише економічна помилка, це прямий удар по відновленню громад і по репутації держави як партнера у відбудові".

Тарифний тиск залізничних тарифів знижує конкурентоздатність українського експорту та спонукає перехід на автотранспорт

"Замість того, щоб повертати вантажі на колію, УЗ своїми тарифами жене бізнес на дороги. У результаті Держава програє двічі: залізниця втрачає вантажі, а Державний бюджет та громади — гроші на ремонти зруйнованих доріг", — підкреслили представники галузевих асоціацій.

Металургійні, гірничорудні, хімічні, феросплавні, цементні та будівельні підприємства України вже сьогодні працюють не на повну виробничу потужність. Високі тарифи на залізничні перевезення, зростання енергетичних витрат і непередбачувана політика державних монополій виштовхують українську продукцію зі світових ринків.

"Промислова інфляція в Україні — це не результат ринку, а наслідок рішень державних монополій, що відчує кожен громадянин. Коли відбувається постійне збільшення тарифів на е/е та існує висока вартість логістики, Держава сама створює умови для занепаду виробництва та провокує нову спіраль інфляції", — підкреслили учасники пресконференції.

За оцінками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", лише індексація вантажних тарифів на 37% призведе до:

- скорочення ВВП майже на 100 млрд грн;

- втрати валютної виручки у розмірі 2.4 млрд доларів США;

- щорічних втрат бюджету понад 36 млрд грн;

- ліквідації понад 76 тисяч робочих місць, з них 26 тисяч — у промисловості.

У разі підвищення вантажних залізничних тарифів на більш ніж 40%, ефект буде більш негативним для всієї економіки.

Системна проблема в УЗ — перекладання державних обов’язків на бізнес

Представники промислових асоціацій нагадали:

Пасажирські перевезення в Україні є збитковими — на кожну гривню доходу припадає понад три гривні витрат. У 2026 році збитки пасажирського сегменту прогнозуються понад 25 млрд грн. Проте замість того, щоб фінансувати пасажирські перевезення з бюджету, як це робиться в ЄС, держава перекладає цей тягар на плечі промисловості. "У ЄС немає жодної країни, яка фінансує соціальні перевезення за рахунок експорту. Це стратегічна помилка, яка коштує державі робочих місць і мільярдів валютних надходжень". І піднімати залізничні вантажні тарифи, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень – це крок в хибному напрямку, що веде до скорочення виробництва, перевезень, експорту та податків до бюджету.

Тарифна політика УЗ та Укренерго підриває інвестиційний потенціал

Учасники пресконференції нагадали, що нещодавно Україна та США підписали історичну угоду про співпрацю у сфері видобутку критичних корисних копалин — титану, літію та рідкісноземельних елементів. Але непередбачувана тарифна політика Укрзалізниці та зростаючі тарифи на е/е ставлять під загрозу реалізацію таких проектів. "Жоден інвестор не прийде в країну, де вартість логістики непередбачувана, а тарифи е/е зростають із року в рік", — застерегли представники галузей.

Промисловці звернулися до Уряду, Міністерства розвитку громад та територій України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг із закликом не допустити зростання вантажних тарифів Укрзалізниці у 2025–2026 роках та відхилити запропоновані тарифи НЕК "Укренерго".

Серед ключових пропозицій щодо АТ "Укрзалізниця":

Не допустити підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення в 2025-26рр. Передбачити у Держбюджеті-2026 цільові видатки на компенсацію збитків від залізничних пасажирських перевезень на рівні 25 млрд грн — і припинити практику крос-субсидування за рахунок вантажного сегменту. Надати сприяння Укрзалізниці в отриманні необхідних регуляторних рішень Уряду та ВРУ, які знизять фінансове навантаження на УЗ (звільнення від податку на землю під коліями, консервація малодіяльної інфраструктури). Сприяти Укрзалізниці в приведенні її мережі у відповідність до поточних обсягів перевезень та потреб Сил Оборони України. Визначити необхідний обсяг фінансування для утримання інфраструктури для потреб Сил Оборони України та передбачити в Державному Бюджеті необхідне фінансування в 2027 і наступних роках. Запровадити програму підвищення ефективності УЗ — автоматизація, оптимізація персоналу, цифровізація управління. Розробити та запровадити програму з підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту, щоб зупинити відтік вантажів на автотранспорт. Створити законодавчі підстави для відкриття ринку залізничних перевезень та допуску приватних перевізників до залізничної інфраструктури на зразок всіх розвинутих країн світу.

Пропозиції щодо тарифів НЕК "Укренерго":

Встановити тарифи НЕК "Укренерго" на економічно обґрунтованому рівні:

- передача е/е — не вище 733,96 грн/МВт·год,

- диспетчеризація — не більше 100 грн/МВт·год.

Розробити інструменти державної підтримки для енергоємних експортоорієнтованих галузей, як тимчасовий антикризовий захід.

Запровадити техніко-економічні критерії, за якими підприємства ГМК, хімічної, цементної промисловості та будівельних матеріалів розглядалися б як підприємства пріоритетних галузей.

Економія коштів від зниження тарифу на передачу електроенергії буде спрямована виключно на інвестування у власні відновлювані джерела енергії (ВДЕ) та когенераційні установки.

Це дозволить знизити навантаження на енергосистему, підвищити енергоефективність виробництва і сприяти досягненню державних цілей з декарбонізації.