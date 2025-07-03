Інтерфакс-Україна
Події
10:50 03.07.2025

Умєров представив у Києві ключові українські ініціативи представникам німецької оборонної індустрії

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві зустріч із представниками німецької оборонної індустрії, до якої доєдналися понад 20 провідних підприємств, які формують майбутнє європейської безпеки.

"Україна активно розвиває індустріальні проєкти у сфері оборони як всередині країни, так і спільно з нашими міжнародними партнерами за кордоном. Масштаби російської агресії продовжують зростати. Разом із союзниками ми постійно шукаємо нові ефективні рішення для посилення обороноздатності України", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Під час зустрічі він представив ключові українські ініціативи. Зокрема йшлося про проєкт із залучення інвестицій у виробництво в Україні.

"Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження", - зазначається в повідомленні.

Також обговорили ініціативу виробництва озброєння у співпраці з партнерами по формату "Рамштайн", про яку оголосив президент України Володимир Зеленський.

"Йдеться про поєднання українських технологій із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску всього необхідного для Сил оборони", - повідомляє Умєров.

Міністр підкреслив, що Україна потребує підтримки за низкою напрямків: дрони та далекобійне озброєння; засоби радіоелектронної боротьби і системи зв’язку; протиповітряна оборона; бронетехніка; програмне забезпечення.

"Наша мета – налагодити ефективну кооперацію. Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проєктах, зокрема через співінвестиції і створення спільних підприємств", - наголосив він.

Теги: #умєров #оборона #індустрія

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