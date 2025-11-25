"Нова пошта" втретє доставить новорічну казку дітям

Цієї зими чарівний трак "Нової пошти" втретє вирушає у подорож Україною, повідомили в компанії.

Протягом двох місяців святково прикрашені фури "Нової пошти" перетворяться на маленькі пересувні театри. Усередині трака на дітей чекатиме інтерактивна міні-вистава “Казкове відділення”, покази якої відбуватимуться кожні 20 хвилин. Герої шоу залучатимуть малечу до підготовки подарунків, створюючи атмосферу тепла та справжньої новорічної магії

Як і у попередні роки, “Доставка казки” зосереджена передусім на менших населених пунктах — там, де великі шоу з’являються рідко, а діти мають обмежений доступ до безоплатних святкових розваг. Цього року тур розширює географію й вперше завітає до Обухова, Боярки, Сміли, Світловодська, Звягеля та Шепетівки.

“Перший тур ми провели наприкінці 2023 року — коли діти в Україні вже майже два роки жили у реальності війни, без великих свят і звичного передноворічного настрою. Ми тоді особливо побачили, як сильно малечі бракує простого дива. А коли під час першого туру ми побачили очі, які світилися так, ніби в них знову з’явилося маленьке внутрішнє сонце, стало зрозуміло: ця подорож має стати традицією.Ми веземо це світло, щоб воно торкнулося якнайбільше сердець”, — каже Інна Поперешнюк, співзасновниця "Нової пошти".

Генеральний партнер свята — Mastercard у партнерстві з NovaPay.

У святковому містечку працюватиме ярмарок, зона теплих напоїв та затишні іглу — невеликих тематичних домівок, у яких партнери свята підготували різноманітні активності для гостей. На відвідувачів чекатимуть казковий грим, інтерактивні ігри, зимові забави та інші розваги для дітей.

Тур триватиме з 28 листопада 2025 року до 11 січня 2026-го та охопить 14 міст України