23:10 19.12.2025

Свириденко пообіцяла повне ресурсне забезпечення Одещини після обстрілу

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила в забезпеченні Одеського регіону після масованого російського обстрілу всіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності.

"Регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності", - написала вона в телеграмі.

За словами Свириденко, цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Також Уряд забезпечує стабільну роботу банківської та платіжної систем.

Крім того, спрощуються умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширюються можливості залізничного транспорту.

"Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу", - підкреслила мііністерка, зазначивши, що Уряд забезпечує максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону. Також координує дії з міжнародними партнерами.

Свириденко назначила віце-прем’єр-міністра Олексія Кулебу відповідальним в уряді за координацію всіх відповідних дій.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1228

Теги: #одещина #свириденко #забезпечення

