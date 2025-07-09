Питання заміни міністра освіти розглядається, і Вітренко один із кандидатів - Бабак

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що питання заміни міністра освіти і науки Оксена Лісового розглядається, і заступник міністра Андрій Вітренко один із кандидатів.

"Розглядається… І інші теж. І питання заміни розглядається", - сказав Бабак в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання чи розглядається питання заміни міністра освіти, чи розглядається Вітренко як кандидат, і чи є інші кандидатури.

В той же час, він додав, що на даний момент конкретики в цьому питання немає, а також не назвав, хто ще є серед кандидатів на посаду міністра освіти.

Раніше народна депутатка України (фракція "Голос") Інна Совсун заявила, що на посаду нового міністра освіти і науки розглядають кандидатуру діючого заступника міністра Вітренка.

До цього, народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи можливе переформатування уряду допустив, що втратити посаду може міністр освіти і науки Оксен Лісовий, водночас не назвав на кого його планують замінити.

Як повідомлялося, громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримала його.

10 квітня десять депутатів Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" запропонували звернутися до Кабінету міністрів із закликом звільнити заступника міністра Вітренка.