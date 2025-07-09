Інтерфакс-Україна
Події
09:57 09.07.2025

Питання заміни міністра освіти розглядається, і Вітренко один із кандидатів - Бабак

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Питання заміни міністра освіти розглядається, і Вітренко один із кандидатів - Бабак

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що питання заміни міністра освіти і науки Оксена Лісового розглядається, і заступник міністра Андрій Вітренко один із кандидатів.

"Розглядається… І інші теж. І питання заміни розглядається", - сказав Бабак в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання чи розглядається питання заміни міністра освіти, чи розглядається Вітренко як кандидат, і чи є інші кандидатури.

В той же час, він додав, що на даний момент конкретики в цьому питання немає, а також не назвав, хто ще є серед кандидатів на посаду міністра освіти.

Раніше народна депутатка України (фракція "Голос") Інна Совсун заявила, що на посаду нового міністра освіти і науки розглядають кандидатуру діючого заступника міністра Вітренка.

До цього, народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи можливе переформатування уряду допустив, що втратити посаду може міністр освіти і науки Оксен Лісовий, водночас не назвав на кого його планують замінити.

Як повідомлялося, громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримала його.

10 квітня десять депутатів Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" запропонували звернутися до Кабінету міністрів із закликом звільнити заступника міністра Вітренка.

Теги: #бабак #міносвіти #заміна #міністр_освіти

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