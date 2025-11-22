Сибіга провів телефонні перемовини з керівниками зовнішньополітичних відомств європейських країн

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні перемовини з європейськими колегами з Франції, Великої Британії, Польщі, Фінляндії, Європейського Союзу, а також Італії та Німеччини.

"Відбулася своєчасна та змістовна спільна розмова з моїми колегами з Франції Жаном-Ноелем Барро, Великої Британії Іветт Купер, Польщі Радославом Сікорським, Фінляндії Еліною Валтонен, ЄС Каєю Каллас, а також представниками Італії та Німеччини", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що поділився результатами нещодавніх розмов президента Володимира Зеленського та окреслив логіку подальших кроків. "Ми детально обговорили елементи мирних пропозицій, представлених Сполученими Штатами, та нашу спільну роботу з прокладання реального шляху до справедливого миру", - зазначив глава МЗС.

Сибіга також наголосив на важливості продовження трансатлантичного тиску, щоб змусити Росію припинити війну, та подякував партнерам за їхню готовність посилити підтримку України в цей вирішальний час.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1991978326521716934