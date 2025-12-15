Трамваї знову поїдуть Глибочицькою вулицею в Києві у вівторок – КМДА

Трамваї №14, №18 та автобус №112 відновлять рух на вулиці Глибочицькій у вівторок, 16 грудня, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію Департаменту транспортної інфраструктури.

"Від завтра, 16 грудня, відновлять рух громадського транспорту за постійними схемами на вул. Глибочицькій. Це пов’язано із завершенням ремонту трамвайних колій та перевлаштуванням контактної мережі на цій вулиці… Зокрема, знову курсуватимуть трамваї №14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа" та №18 "Контрактова площа – вул. Старовокзальна", а також автобус №112 "Вул. Микитенка – ст. м. "Лук’янівська", - йдеться в повідомленні.

Водночас з вівторка припиняється рух тимчасового автобусного маршруту №14-Т "просп. Відрадний – Контрактова площа", який запровадили по трасі курсування трамвайного машрруту №14 на період ремонтних робіт.

"Відновлення руху трамваїв забезпечить стабільне та безперебійне перевезення пасажирів на одному з ключових транспортних напрямків столиці", - наголосили КМДА.

Рух трамваїв вулицею Глибочицька та вулицями Нижній та Верхній Вал був закритий на ремонт 1 лютого.

Вулиця з 1910 року являє собою чотирисмугову дорогу з трамвайною колією посередині. Трамвайна лінія вулицями Глибочицькою та Дмитрівською є однією з лише двох у столиці, які з невеликими змінами існують понад 100 років.