Інтерфакс-Україна
Події
16:55 15.12.2025

Трамваї знову поїдуть Глибочицькою вулицею в Києві у вівторок – КМДА

1 хв читати
Трамваї знову поїдуть Глибочицькою вулицею в Києві у вівторок – КМДА

Трамваї №14, №18 та автобус №112 відновлять рух на вулиці Глибочицькій у вівторок, 16 грудня, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію Департаменту транспортної інфраструктури.

"Від завтра, 16 грудня, відновлять рух громадського транспорту за постійними схемами на вул. Глибочицькій. Це пов’язано із завершенням ремонту трамвайних колій та перевлаштуванням контактної мережі на цій вулиці… Зокрема, знову курсуватимуть трамваї №14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа" та №18 "Контрактова площа – вул. Старовокзальна", а також автобус №112 "Вул. Микитенка – ст. м. "Лук’янівська", - йдеться в повідомленні.

Водночас з вівторка припиняється рух тимчасового автобусного маршруту №14-Т "просп. Відрадний – Контрактова площа", який запровадили по трасі курсування трамвайного машрруту №14 на період ремонтних робіт.

"Відновлення руху трамваїв забезпечить стабільне та безперебійне перевезення пасажирів на одному з ключових транспортних напрямків столиці", - наголосили КМДА.

Рух трамваїв вулицею Глибочицька та вулицями Нижній та Верхній Вал був закритий на ремонт 1 лютого.

Вулиця з 1910 року являє собою чотирисмугову дорогу з трамвайною колією посередині. Трамвайна лінія вулицями Глибочицькою та Дмитрівською є однією з лише двох у столиці, які з невеликими змінами існують понад 100 років.

Теги: #трамваї #кмда #рух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 12.12.2025
КМДА закликає до мінімізації підсвітки рекламних конструкцій та вивісок

КМДА закликає до мінімізації підсвітки рекламних конструкцій та вивісок

14:01 06.12.2025
"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Фастів

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Фастів

12:20 03.12.2025
Більше 20 тис незаконних рекламних конструкцій демонтовано в Києві з початку року – КМДА

Більше 20 тис незаконних рекламних конструкцій демонтовано в Києві з початку року – КМДА

15:16 29.11.2025
Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без тепла через нічний обстріл - КМДА

Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без тепла через нічний обстріл - КМДА

08:51 29.11.2025
У Києві через ворожу атаку перекрито рух транспорту Харківським шосе

У Києві через ворожу атаку перекрито рух транспорту Харківським шосе

15:05 25.11.2025
У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

14:39 20.11.2025
Ексчиновниці КМДА повідомлено про підозру через закупівлю техніки з переплатою в 11 млн грн

Ексчиновниці КМДА повідомлено про підозру через закупівлю техніки з переплатою в 11 млн грн

07:35 19.11.2025
У Львові запровадили тимчасові зміни в графіку руху транспорту через повітряну тривогу

У Львові запровадили тимчасові зміни в графіку руху транспорту через повітряну тривогу

17:16 18.11.2025
У Києві під час тривоги зупинятимуть рух автомобілів і громадського транспорту з правого на лівий берег по Південному мосту – КМДА

У Києві під час тривоги зупинятимуть рух автомобілів і громадського транспорту з правого на лівий берег по Південному мосту – КМДА

11:12 16.11.2025
У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

ВАЖЛИВЕ

Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

Переговори з США були конструктивними, до кінця дня сподіваємося вийти на домовленість, яка наблизить мир – Умєров

Зеленський розповів президенту Німеччини про перемовини з США щодо припинення війни

ОСТАННЄ

На Нікопольщині загинув цивільний через ворожі обстріли

Генштаб підтвердив чергове ураження Астраханського ГПЗ

Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною – ЗМІ

Каллас про можливість відмови України від НАТО: це українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру

Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

BGV підписала меморандуми в Ер-Ріяді з потенційними партнерами

Каллас про репараційний кредит Україні: хто завдає шкоди, той повинен платити

Сили оборони отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence у І кв 2026р

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА