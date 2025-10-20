Інтерфакс-Україна
Події
17:40 20.10.2025

Рух Подільським мостовим переходом в Києві буде обмежено під час тривог з 20 жовтня - поліція

1 хв читати
Рух Подільським мостовим переходом в Києві буде обмежено під час тривог з 20 жовтня - поліція

Рух Подільським мостовим переходом з правого берега р. Дніпро на лівий з 20 жовтня буде обмежено під час повітряних тривог, згідно з рішенням Ради оборони Києва, повідомляє Патрульна поліція столиці.

"Для забезпечення безпеки громадян до перекриття буде залучено екіпажі патрульної поліції", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Водіїв закликають поставитися з розумінням до можливих обмежень, враховувати ймовірність оголошення повітряної тривоги при плануванні маршрутів руху, дотримуватися ПДР та режиму під час комендантської години.

Теги: #патрульна_поліція #подільський #рух #міст

