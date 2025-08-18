Інтерфакс-Україна
Події
10:18 18.08.2025

У комендантську годину кур'єри під виглядом волонтерів доставляли кокаїн vip-клієнтам

Фото: СБУ

Нацполіція викрила масштабний наркокартель: затримано учасників злочинної організації, які заробляли на збуті кокаїну в комендантську годину до $500 тис. щомісяця, повідомив керівник Національної поліції України Іван Вигівський.

"Нацполіція викрила масштабний наркокартель. Комендантська година для учасників "бізнесу" — час великих грошей. Під виглядом волонтерів, з липовими перепустками та документами вони доставляли кокаїн vip-клієнтам", - йдеться в повідомленні Вигівського на сторінці в фейсбуці в понеділок.

За словами голови Нацполіції, організатор керував усім телефоном, підбирав "надійних" кур’єрів і розбудував мережу замовлень через месенджери.

"Доставка 24/7 — такий комфорт обіцяли обраним замовникам наркотиків. У нічний час ділки продавали до 2 000 доз кокаїну, а прибуток сягав півмільйона доларів на місяць. Кокаїн ховали у флаконах з шампунем, відправляли поштою, розвозили "нічним таксі", - уточнив він.

Спецоперація Нацполіції проходила одночасно в Києві, Одесі та Дніпрі, за результатами якої затримано 11 зловмисників. Вилучено наркотики, гроші, авто, зброю та інші речі, що мають доказове значення для справи.

Служба безпеки України в телеграм-каналі зазначає, що для забезпечення секретності ділки перевіряли своїх кур’єрів на "поліграфі".

"Для успішної роботи "бізнесу" організатори трафіку періодично перевіряли на "детекторі брехні" своїх спільників, які займалися доставкою "товару" замовникам. Для цього у "штаті" синдикату був професійний поліграфолог", - йдеться в повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти продавали кокаїн, який контрабандою отримували через зарубіжних спільників.

У подальшому лідери угруповання реалізовували "імпортовані" наркотики через власну мережу наркокур’єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

За інформацією української спецслужби, для пошуку клієнтів фігуранти створили спеціалізовані телеграм-канали, в яких пропонували кокаїн та анонімно домовлялися про його вартість і адресу "доставки".

"Також, щоб "замести сліди", наркокур’єри привозили клієнтам наркотики на орендованих авто, які регулярно змінювали та використовували підроблені номери", - зазначають у відомстві.

Теги: #кокаїн #наркокартель

