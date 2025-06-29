У Британії вилучили одну з рекордних партій кокаїну на майже GBP100 млн

У Британії оголосили про вилучення однієї з найбільших за увесь час партій кокаїну, вартість вантажу наркотиків оцінюють у майже GBP100 млн, повідомляє SkyNews.

"Це вилучення - одне з найбільших у своєму роді - лише один приклад того, як віддані своїй справі морські офіцери Прикордонних військ залишаються на крок попереду злочинних банд, які загрожують нашій безпеці", - заявив директор із морського права Чарлі Істо.

Контрабандний вантаж вагою 2,4 тонни виявили під контейнерами на судні, що прийшло у порт в гирлі Темзи із Панами.

Правоохоронці вже деякий час тому вистежили заплановану поставку та перехопили її, коли вантаж прибув на територію країни. Вартість наркотиків оцінюють у GBP96 млн.

За даними прикордонників, це шостий рекордний вантаж за всю історію подібних знахідок.

Джерело: https://news.sky.com/story/cocaine-haul-worth-nearly-100m-seized-in-one-of-uks-biggest-ever-drugs-busts-13389647