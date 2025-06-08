Інтерфакс-Україна
Події
21:56 08.06.2025

На Прикарпатті через негоду зафіксовано падіння дерев та часткові відключення е/е, вночі очікується гроза

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На Прикарпатті через негоду зафіксовано падіння дерев та часткові відключення е/е, вночі очікується гроза

На Прикарпатті через негоду зафіксовано падіння дерев та часткові відключення електропостачання, а вночі очікується гроза, повідомила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"На цю годину в Калуському та Рогатинському районах спостерігаються сильні пориви вітру. Зафіксовані падіння дерев та часткові відключення електропостачання", - написала вона в телеграм-каналі.

За її словами, на місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків негоди.

Глава ОДА також повідомила, що частково знеструмлена одна лінія електропередач у Калуському районі. Зокрема, без світла – 3 населені пункти (частково).

Роботи з відновлення тривають, наголосила вона.

"Водночас синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Вночі 9 червня в області очікуються грози, град (6-19 мм), шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - попередила Онищук.

 

Теги: #прикарпаття #негода #наслідки

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