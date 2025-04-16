Поліцейські повідомили про підозру підліткам, причетним до вбивства жителя Прикарпаття

Поліцейські повідомили про підозру підліткам, причетним до вбивства 19-річного місцевого жителя на Прикарпатті: фігуранти нанесли численні удари ножем потерпілому, а тіло намагалися приховати на околиці Івано-Франківська.

"16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження", - йдеться в повідомленні Національної поліції на сайті в середу.

Поліцейські за лічені хвилини встановили осіб, причетних до особливо тяжкого злочину. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин.

"Встановлено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі", - зазначають в поліції.

Поліцейські затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області інкримінують їм вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, їм оголошені підозри.

"Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю", - уточнюють в Нацполіції.

Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника - 15-річного неповнолітнього.

Досудове розслідування триває. Слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та ролі кожного із затриманих.