Чоловіка харківської балетмейстерки засуджено до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство дружини

Шевченківський райсуд Харкова визнав чоловіка головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної винним в умисному вбивстві дружини(ч. 1 ст. 115 КК України).

"Йому призначено максимальне покарання за вказаною статтею — 15 років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. У лютому минулого року він приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. Він ревнував дружину і підозрював її у зраді, тому періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки чоловік завдав жінці ножові поранення, від яких вона померла. Він розчленував тіло: кисті рук та голову поклав у пакет, а тулуб — у валізу. Після цього прибрав і вимив квартиру та поїхав до лісопосадки, де закопав пакет із рештками тіла. Згодом чоловік вирушив до дачного кооперативу, де в покинутому льосі поклав тіло жінки, облив паливом, закидав автомобільними шинами та підпалив. Він закрив кришку льоху, щоб полум’я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю.

Після вбивства чоловік намагався створити враження, що дружина й досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.За кілька днів після вбивства до правоохоронців звернулася мати Марії Холодної і повідомила, що її донька зникла. Вона перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно.

Правоохоронці затримали чоловіка, на вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

У суді обвинувачений визнав свою вину.

Вирок не набрав чинності. Триває строк на апеляційне оскарження.