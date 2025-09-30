Інтерфакс-Україна
Події
12:42 30.09.2025

Чоловіка харківської балетмейстерки засуджено до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство дружини

2 хв читати
Чоловіка харківської балетмейстерки засуджено до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство дружини

Шевченківський райсуд Харкова визнав чоловіка головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної винним в умисному вбивстві дружини(ч. 1 ст. 115 КК України).

"Йому призначено максимальне покарання за вказаною статтею — 15 років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. У лютому минулого року він приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. Він ревнував дружину і підозрював її у зраді, тому періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки чоловік завдав жінці ножові поранення, від яких вона померла. Він розчленував тіло: кисті рук та голову поклав у пакет, а тулуб — у валізу. Після цього прибрав і вимив квартиру та поїхав до лісопосадки, де закопав пакет із рештками тіла. Згодом чоловік вирушив до дачного кооперативу, де в покинутому льосі поклав тіло жінки, облив паливом, закидав автомобільними шинами та підпалив. Він закрив кришку льоху, щоб полум’я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю.

Після вбивства чоловік намагався створити враження, що дружина й досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.За кілька днів після вбивства до правоохоронців звернулася мати Марії Холодної і повідомила, що її донька зникла. Вона перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно.

Правоохоронці затримали чоловіка, на вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

У суді обвинувачений визнав свою вину.

Вирок не набрав чинності. Триває строк на апеляційне оскарження.

 

Теги: #вбивство #прокуратура #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 30.09.2025
Водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування

Водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування

15:15 27.09.2025
Російські гільзи знайдені на місці вбивства президента Криворізької федерації самбо – ЗМІ

Російські гільзи знайдені на місці вбивства президента Криворізької федерації самбо – ЗМІ

23:11 26.09.2025
У Кривому Розі застрелили чоловіка, ще одна людина поранена - поліція

У Кривому Розі застрелили чоловіка, ще одна людина поранена - поліція

16:38 25.09.2025
Ексдиректор держпідприємства отримав 10 років за заволодіння коштами під час закупівлі захисту для бронетехніки ЗСУ

Ексдиректор держпідприємства отримав 10 років за заволодіння коштами під час закупівлі захисту для бронетехніки ЗСУ

15:18 25.09.2025
Експрезидента Франції Саркозі засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання

Експрезидента Франції Саркозі засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання

10:53 24.09.2025
Прокуратура оскаржує у судах видачу 110 дозволів на надрокористування – генпрокурор

Прокуратура оскаржує у судах видачу 110 дозволів на надрокористування – генпрокурор

17:43 22.09.2025
Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

15:40 17.09.2025
Батько вбитої українки Ірини Заруцької уже у США, аби попрощатися із донькою - МЗС України

Батько вбитої українки Ірини Заруцької уже у США, аби попрощатися із донькою - МЗС України

15:03 17.09.2025
Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

17:42 12.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка зізнався батькові у скоєнні злочину, той про це повідомив — ЗМІ

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка зізнався батькові у скоєнні злочину, той про це повідомив — ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

ОСТАННЄ

Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Україна вдруге візьме участь у міжнародному книжковому ярмарку LIBER у Мадриді - УІК

Українських рятувальників визнали найбільш потужними серед усіх команд INSARAG

На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

Правоохоронці викрили злочинну організацію на чернівецькій митниці за участі її ексексначальника та місцевого депутата

Похолодання та невеликі дощі принесе початок жовтня в Україну

Тайфун "Буалой" у В'єтнамі забрав життя 19 осіб

Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

УЧХ попереджає про фейкові повідомлення щодо грошових виплат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА