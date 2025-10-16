Інтерфакс-Україна
Події
17:18 16.10.2025

Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

2 хв читати

Посольство України в Ірландії було поінформовано 15 жовтня Службою у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) про трагічну загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення внаслідок інциденту з нанесенням ножових поранень.

"Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Вадима у цей час невимовної втрати. Посольство підтримує тісний контакт із поліцією Ірландії (An Garda Síochána), яка розслідує обставини трагедії. Ми також перебуваємо на зв’язку з родиною загиблого. За інформацією Гарди слідчі дії наразі тривають. Про результати буде повідомлено родину Вадима та посольство", - йдеться у заяві посольства України в Ірландії у Facebook.

Посольство зазначило, що надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла загиблого до України.

У диппреставництві наголосили, що залишаються у постійному контакті з ірландськими компетентними органами та родиною загиблого.

Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України. Видання повідомило, що інцидент стався в середу, 15 жовтня, в житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Поліція та служби екстреної допомоги близько 11 години прибули на виклик про ножове поранення і виявили важкопораненого неповнолітнього українця. Попри зусилля медиків, хлопець помер на місці, повідомили правоохоронці.

Поліція затримала іншого підлітка-іноземця, але його відразу доправили в лікарню з порізами, загрози його життю немає. Крім того, до лікарні доставили жінку з порізами. Вважається, що загиблий і поранений були знайомі.

Теги: #вбивство #підліток #ірландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 13.10.2025
В Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Ірландії, говорили про енергетику, членство України в ЄС та санкції проти РФ

В Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Ірландії, говорили про енергетику, членство України в ЄС та санкції проти РФ

18:10 05.10.2025
Українська журналістка Юлія Рябова здобула престижну радіопремію в Ірландії

Українська журналістка Юлія Рябова здобула престижну радіопремію в Ірландії

17:49 03.10.2025
ГУР отримала свідчення вбивства окупантами трьох цивільних у багатоповерхівці на окупованій частині Харківщини

ГУР отримала свідчення вбивства окупантами трьох цивільних у багатоповерхівці на окупованій частині Харківщини

17:12 03.10.2025
СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

12:42 30.09.2025
Чоловіка харківської балетмейстерки засуджено до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство дружини

Чоловіка харківської балетмейстерки засуджено до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство дружини

15:15 27.09.2025
Російські гільзи знайдені на місці вбивства президента Криворізької федерації самбо – ЗМІ

Російські гільзи знайдені на місці вбивства президента Криворізької федерації самбо – ЗМІ

23:11 26.09.2025
У Кривому Розі застрелили чоловіка, ще одна людина поранена - поліція

У Кривому Розі застрелили чоловіка, ще одна людина поранена - поліція

01:03 24.09.2025
Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

17:43 22.09.2025
Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

19:33 18.09.2025
Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення в частині областей, в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності промисловості – "Укренерго"

Екстрені відключення знову в Києві та Київській області – ДТЕК

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

ОСТАННЄ

Шмигаль провів зустріч з новим міністром ЗС Франції: Будемо посилювати наше співробітництво

Начальника новоутвореної Одеської МВА Лисака представили в Одесі

Розвідники 3 ОШБр знищили російську ДРГ на Лиманському напрямку, не давши ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл

"Азов" показав кадри відбиття масованої механізованої атаки ворога на Добропіллі

Єрмак повідомив про повернення ще вісьмох дітей та підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

Аварійні відключення в частині областей, в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності промисловості – "Укренерго"

Єрмак обговорив з американськими сенаторами військову співпрацю, тиск на РФ і повернення дітей

Екстрені відключення знову в Києві та Київській області – ДТЕК

Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА