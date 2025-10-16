Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

Посольство України в Ірландії було поінформовано 15 жовтня Службою у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) про трагічну загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення внаслідок інциденту з нанесенням ножових поранень.

"Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Вадима у цей час невимовної втрати. Посольство підтримує тісний контакт із поліцією Ірландії (An Garda Síochána), яка розслідує обставини трагедії. Ми також перебуваємо на зв’язку з родиною загиблого. За інформацією Гарди слідчі дії наразі тривають. Про результати буде повідомлено родину Вадима та посольство", - йдеться у заяві посольства України в Ірландії у Facebook.

Посольство зазначило, що надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла загиблого до України.

У диппреставництві наголосили, що залишаються у постійному контакті з ірландськими компетентними органами та родиною загиблого.

Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України. Видання повідомило, що інцидент стався в середу, 15 жовтня, в житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Поліція та служби екстреної допомоги близько 11 години прибули на виклик про ножове поранення і виявили важкопораненого неповнолітнього українця. Попри зусилля медиків, хлопець помер на місці, повідомили правоохоронці.

Поліція затримала іншого підлітка-іноземця, але його відразу доправили в лікарню з порізами, загрози його життю немає. Крім того, до лікарні доставили жінку з порізами. Вважається, що загиблий і поранений були знайомі.