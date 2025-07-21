Мешканців Прикарпаття закликали не чіпати уламки збитих ворожих снарядів.

"Зафіксовано падіння уламків на відкритих територіях! Якщо виявите їх, в жодному разі не беріть до рук! Викликайте відповідні служби!", - написала в телеграм-каналі очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Вона зазначила, що через падіння уламків у Івано-Франківській громаді пошкоджено житлові будинки. Зафіксовано руйнування в Городенківській громаді.

Також підтвердила інформацію про постраждалих.

Задіяні всі відповідні служби для ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

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Деталі – згодом, додала Онищук.

Як повідомлялося, чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська, також виникли пожежі, повідомляє Держслужба з НС.