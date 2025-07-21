Інтерфакс-Україна
Події
08:53 21.07.2025

Мешканців Прикарпаття закликали не чіпати уламки збитих ворожих снарядів

1 хв читати

Мешканців Прикарпаття закликали не чіпати уламки збитих ворожих снарядів.

"Зафіксовано падіння уламків на відкритих територіях! Якщо виявите їх, в жодному разі не беріть до рук! Викликайте відповідні служби!", - написала в телеграм-каналі очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Вона зазначила, що через падіння уламків у Івано-Франківській громаді пошкоджено житлові будинки. Зафіксовано руйнування в Городенківській громаді.

Також підтвердила інформацію про постраждалих.

Задіяні всі відповідні служби для ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Нічна атака на Прикарпаття: сьогодні ворог завдав масованого удару по області

Деталі – згодом, додала Онищук.

Як повідомлялося, чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська, також виникли пожежі, повідомляє Держслужба з НС.

 

Теги: #уламки #прикарпаття #мешканці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 28.06.2025
У Харкові спалахнула пожежа внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА - Синєгубов

У Харкові спалахнула пожежа внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА - Синєгубов

09:08 21.06.2025
На Прикарпатті знайдено 5-річного хлопчика, якого шукали понад 3 доби - ДСНС

На Прикарпатті знайдено 5-річного хлопчика, якого шукали понад 3 доби - ДСНС

02:23 17.06.2025
Уламок шахеду застряг в стіні житлового будинку в одному з районів Києва - Ткаченко

Уламок шахеду застряг в стіні житлового будинку в одному з районів Києва - Ткаченко

02:04 17.06.2025
Трамп закликав мешканців Тегерана до термінової евакуації

Трамп закликав мешканців Тегерана до термінової евакуації

21:56 08.06.2025
На Прикарпатті через негоду зафіксовано падіння дерев та часткові відключення е/е, вночі очікується гроза

На Прикарпатті через негоду зафіксовано падіння дерев та часткові відключення е/е, вночі очікується гроза

01:35 06.06.2025
У Києві зафіксували уламки ворожої цілі – Ткаченко

У Києві зафіксували уламки ворожої цілі – Ткаченко

01:05 25.05.2025
Уламки БпЛА впали на будинок у Києві, він частково зруйнований і там пожежа - КМВА

Уламки БпЛА впали на будинок у Києві, він частково зруйнований і там пожежа - КМВА

09:11 16.05.2025
Уламки ворожих БпЛА можуть нести загрозу, керівництву Святошинського району доручили їхню ліквідацію

Уламки ворожих БпЛА можуть нести загрозу, керівництву Святошинського району доручили їхню ліквідацію

18:26 16.04.2025
Поліцейські повідомили про підозру підліткам, причетним до вбивства жителя Прикарпаття

Поліцейські повідомили про підозру підліткам, причетним до вбивства жителя Прикарпаття

14:32 24.03.2025
Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї

Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї

ВАЖЛИВЕ

За підозрою у веденні бізнесу в РФ затримано одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова - СБУ

У НАБУ підтвердили обшуки у їхніх співробітників

Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська

У ДСНС підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів

Зеленський анонсував підписання додаткових контрактів по виробництву і постачанню дронів

ОСТАННЄ

Кабмін перейменував деякі міністерства

Кабмін призначив Мар’євича держсекретарем уряду

В Києві в результаті нічних ударів загинула людина, семеро постраждали

За підозрою у веденні бізнесу в РФ затримано одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова - СБУ

Голова УІНП Алфьоров задекларував 1,6 млн грн доходів за 2024 рік

Українсько-російські переговори відбудуться цього тижня у Стамбулі – ЗМІ

На Харківщині 7 постраждалих через ворожі обстріли протягом доби

Міносвіти скасувало норму щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів

У Кам'янець-Подільському районі пошкоджено 20 приватних будинків через нічну атаку РФ

Глава МЗС Франції вирушив з візитом до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА