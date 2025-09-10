Інтерфакс-Україна
13:21 10.09.2025

В Польщі вже знайдені уламки 7 дронів і ракети – МВС

Фрагмент однієї ракети та семи дронів знайдені в Польщі після російської атаки в ніч на середу, повідомляє польське видання Onet з посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ країни Кароліну Ґалецьку.

"Ми знайшли сім безпілотників і один фрагмент ракети", – повідомила вона.

Уламки снаряда невідомого походження знайдені біля с.Вигалів (Парчевський повіт, Люблінське воєводство).

По одному дрону знайдено в селах Чешники (Замойський повіт, Люблінське воєводство), Чоснівка (Біло-Підляський повіт, Люблінське воєводство), Вирики Воля (Влодавський повіт, Люблінське воєводство), Колонія Кривоверба (Парчевський повіт, Люблінське воєводство), Вигалів (Парчевський повіт, Люблінське воєводство), Вогинь (Радзінський повіт, Люблінське воєводство), Мнишків (Опочненський повіт, Лодзьке воєводство), Олесно (Ельблонзький повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство).

У Вирики Волі також пошкоджений будинок.

