23:31 22.10.2025

У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

На трьох локаціях в одному з районів Києва зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників, одна з них – дитячий садок, повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Фіксуємо падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він у телеграмі.

Ткаченко уточнив, що попередньо одна з локацій - дитячий садочок.

