Інтерфакс-Україна

Події

14:32 24.03.2025

Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї

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Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37412

Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї та затримала учасників злочинного угруповання, які за пів року збули озброєння та вибухових засобів майже на мільйон гривень, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Правоохоронці встановили, що до торгівлі зброєю та боєприпасами причетні троє мешканців Івано-Франківщини та мешканець Дніпропетровської області. Слідчі задокументували, що за пів року фігуранти збули цілий арсенал озброєння, зокрема ділки продали 17 бойових гранат, чотири гранатомети, кулемет ПКМ, два автомати Калашникова, декілька тисяч набоїв різних калібрів та інше", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм у понеділок.

Повідомляється, що вартість озброєння та вибухових засобів сягає близько мільйона гривень.

Фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм уже оголошено про підозру.

Теги: #зброя #прикарпаття #поліція

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