10:40 07.11.2025

В Києві шахраї обіцяли американському добровольцю ЗСУ виготовити "лазерну зброю" за понад 3,2 млн грн

Фото: Київська міська прокуратура

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом чоловікам, які ошукали американського добровольця, що служить в ЗСУ, обіцяючи створити лазерну зброю, начебто здатну збивати безпілотники і навіть балістичні ракети.

В телеграм-каналі в п’ятницю Київська міська прокуратура повідомляє, що в липні 2023 року 74-річний мешканець Києва та його 59-річний спільник представилися керівниками приватного підприємства, що спеціалізується на виготовленні та реалізації зброї.

"Вони повідомили військовослужбовцю ЗСУ, що тестують лазерні пристрої, здатні "осліплювати" ворожі безпілотники та запропонували виготовити такий пристрій за $85 тис.", - зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, зловмисники розказували, що ця новітня розробка начебто здатна збивати не лише безпілотники, а навіть балістичні ракети.

"Щоб їх пропозиція була переконливою, розробники продемонстрували пристрій, який начебто з відстані близько 8 метрів пропалив крило шахеда", - уточнюють в прокуратурі Києва.

Від військового вони отримали частинами понад 3,2 млн грн, втім, обіцяної новітньої розробки чоловік так і не побачив.

"Потерпілим у справі є громадянин США українського походження, волонтер, засновник школи підготовки військовослужбовців в Україні. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

В ході слідства військовому вже відшкодували $20 тис., вживаються заходи щодо повернення йому всієї суми грошей.

Теги: #зсу #шахраї #лазерна_зброя

