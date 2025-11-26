Офіс генпрокурора закликає нікому не надавати реквізити банківських карток і коди, щоб вберегтися від шахрайських кол-центрів

В Офісі генерального прокурора закликають українців бути пильними, не повідомляти нікому реквізити банківських карток, паролі і коди, щоб вберегтися від шахрайських дій кол-центрів.

"Несподіваний дзвінок із "банку", повідомлення про "заблокований акаунт", "інвестиції" з нереальними прибутками чи посилка за "10 грн" - за цим часто стоять професійні шахрайські кол-центри", - інформує відомство в телеграм-каналі в середу.

В Офісі генпрокурора пояснюють, що такі кол-центри є організованими майданчиками, де десятки операторів працюють за сценаріями: підмінюють номери, пишуть від імені банків, служб доставки чи правоохоронців, тиснуть і змушують діяти поспіхом, щоб отримати ваші дані та гроші.

"Офіс Генерального прокурора системно знищує цю індустрію. За останні місяці прокурори провели понад 270 обшуків, ліквідували сотні локацій, вилучили сервери, комп’ютери та обладнання для підміни номерів", - наголошують у відомстві.

За інформацією прокуратури, в деяких випадках шахраї намагалися відновити роботу вже наступного дня - в Одесі, до прикладу, майданчик довелося закривати повторно.

"Офіс Генерального прокурора закликає громадян: не передавайте нікому реквізити карток, CVV-коди, паролі чи одноразові коди. Жоден банк чи держорган цього не запитує", - йдеться в повідомленні.