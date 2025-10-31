Інтерфакс-Україна
14:20 31.10.2025

МВС застерігає від користування шахрайськими чат-ботами з продажу неіснуючих авто

Міністерство внутрішніх справ (МВС) застерігає від користування неперевіреними чат-ботами, які продають неіснуючі авто.

"Обережно! Шахрайські чат-боти продають неіснуючі авто. Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС застерігають: шахраї створюють фейкові чат-боти, які нібито допомагають купити авто, перевірити документи чи "знайти вигідну пропозицію". Такі "боти" імітують офіційні сервіси, використовуючи логотипи та схожі домени, щоб виманити персональні дані або гроші", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі у пятницю.

У МВС просять: для того, щоб уберегтися від дій шахраїв, користуватися лише офіційними ресурсами: застосунок "Дія", "Кабінет водія"; не переходити за підозрілими посиланнями й не довіряти "посередникам"; не переказувати гроші за авто, яке не бачили особисто.

"Якщо ви стикнулися із шахрайськими діями - повідомте у Кіберполіцію", - резюмували в МВС.

Теги: #автомобілі #шахраї #чат_бот

