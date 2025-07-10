Інтерфакс-Україна
Економіка
11:29 10.07.2025

Курс біткойна встановив новий рекорд

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Курс біткойна встановив новий рекорд

Курс біткойна на торгах у середу оновив історичний максимум завдяки підвищенню апетиту інвесторів до ризику і стійкому попиту з боку інституціоналів.

Вартість цієї криптовалюти під час сесії напередодні піднімалася до рекордних $112,022 тис., а на 10:11 кч четверга знижується на 0,5% і становить $111,185 тис.

Підтримку біткойну надає сприятлива політика адміністрації президента США Дональда Трампа щодо криптовалют.

Крім того, компанія Trump Media & Technology Group, материнська компанія соцмережі Трампа Truth Social, хоче запустити криптовалютний ETF, який, зокрема, інвестуватиме в біткойн.

"Біткойн - єдиний відомий мені актив, який стає менш ризикованим у міру зростання в розмірі", - цитує Reuters слова глави Professional Capital Management Ентоні Помпліано.

Від початку року курс біткойна підвищився на 19%, за останні 12 місяців - майже вдвічі.

Теги: #криптовалюта #біткоїн #курс

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