Інтерфакс-Україна
Економіка
09:33 14.07.2025

Біткойн оновив історичний максимум, торгується вище $122 тис.

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Біткойн оновив історичний максимум, торгується вище $122 тис.

Біткойн продовжує дорожчати на тлі ескалації протистояння США і Європейського Союзу у сфері зовнішньої торгівлі.

На 7:50 за Києвом у понеділок біткойн подорожчав на 2,4% - до $122 тис. За останні п'ять сесій курс криптовалюти підвищився на 13,2%.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 30% мит на товари з Мексики та країн ЄС.

"З 1 серпня ми стягуватимемо з товарів із країн ЄС мито лише в 30% для того, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС", - написав він, водночас не відкинувши можливості продовження переговорів.

Теги: #біткоїн #максимум

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