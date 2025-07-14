Біткойн оновив історичний максимум, торгується вище $122 тис.

Біткойн продовжує дорожчати на тлі ескалації протистояння США і Європейського Союзу у сфері зовнішньої торгівлі.

На 7:50 за Києвом у понеділок біткойн подорожчав на 2,4% - до $122 тис. За останні п'ять сесій курс криптовалюти підвищився на 13,2%.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 30% мит на товари з Мексики та країн ЄС.

"З 1 серпня ми стягуватимемо з товарів із країн ЄС мито лише в 30% для того, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС", - написав він, водночас не відкинувши можливості продовження переговорів.