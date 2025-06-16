Інтерфакс-Україна
Інвестиції
15:01 16.06.2025

Акції Metaplanet злетіли вп'ятеро за два місяці завдяки інвестиціям у біткойн

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Акції Metaplanet злетіли вп'ятеро за два місяці завдяки інвестиціям у біткойн

Японська компанія Metaplanet Inc., яка раніше займалася готельним бізнесом, а тепер активно інвестує в біткойн, збільшила капіталізацію майже вп’ятьро менш ніж за два місяці завдяки ралі на світовому ринку криптовалют.

Ринкова вартість Metaplanet у понеділок уперше перевищила 1 трлн єн ($6,9 млрд). Це більше, ніж капіталізація виробників мікрочипів Kioxia Holdings Corp. і Screen Holdings Co., а також оператора токійського метро Tokyo Metro Co., зазначає Bloomberg.

Ціна паперів компанії підскочила на 25,6% у понеділок після оголошення про купівлю біткойнів на суму 16,9 млрд єн. Тепер компанії належить понад 10 тис. біткойнів. Metaplanet планує залучити додатково близько $5,4 млрд для подальших покупок криптовалюти.

Біткойн у понеділок дорожчає на 2,1% і торгується на рівні $106,816 тис. Наприкінці травня курс криптовалюти досягав рекордної позначки в $111,980 тис.

Теги: #біткоїн #інвестиції

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