Події

20:17 23.12.2021

Влада Франції вперше з початку пандемії виявила 88 тис. випадків COVID-19 за добу

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Влада Франції вперше з початку пандемії виявила 88 тис. випадків COVID-19 за добу

МОЗ Франції за минулу добу виявило 88 тис. випадків зараження коронавірусом, повідомив у четвер голова міністерства Олів'є Веран.

"88 тис. позитивних (на коронавірус - ІФ) випадків було зафіксовано", - сказав міністр.

"Це найгірші показники від початку пандемії", - зазначив він.

Французькі ЗМІ нагадують, що попередній рекорд із захворюваності був встановлений 8 квітня 2021 року, тоді зареєстрували 84,9 тис. випадків COVID-19.

За останні 24 години від наслідків коронавірусу у Франції померло 179 людей. Понад 3,2 тис. осіб нині перебувають у лікарнях у відділеннях інтенсивної терапії.

Тим часом третю дозу вакцини від коронавірусу у Франції отримали понад 20 млн осіб.

У багатьох країнах Європи останніми тижнями зростає захворюваність. Рекорд із захворюваності раніше зафіксували у Великій Британії - майже 120 тис. випадків коронавірусу за добу.

 

 

Теги: #максимум #коронавірус #франція
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