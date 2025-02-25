Інвестиції

17:00 25.02.2025

Біткойн упав до мінімуму з листопада

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Біткойн упав до мінімуму з листопада

Курс біткойна опустився нижче $90 тис. у вівторок.
Біткойн під час торгів у вівторок дешевшає на 5,5% - до $88,800 тис., за даними Coindesk. Це мінімум із середини листопада. За останній місяць найпопулярніша у світі криптовалюта впала в ціні на 11,4%.
Ефір (ethereum), друга за популярністю криптовалюта у світі, падає на 8,5% - до $2,414 тис., за даними Kraken.
Негативними факторами для криптовалют є невизначеність щодо зовнішньоторговельної політики адміністрації президента США Дональда Трампа, стагнація фондового ринку і відтік коштів інвесторів із криптовалютних ETF.
Також тиск на ринок продовжує чинити новина про хакерську атаку на біржу Bybit, внаслідок якої було викрадено понад $1,4 млрд.

Теги: #криптовалюта #біткоїн

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