Біткойн упав до мінімуму з листопада

Курс біткойна опустився нижче $90 тис. у вівторок.

Біткойн під час торгів у вівторок дешевшає на 5,5% - до $88,800 тис., за даними Coindesk. Це мінімум із середини листопада. За останній місяць найпопулярніша у світі криптовалюта впала в ціні на 11,4%.

Ефір (ethereum), друга за популярністю криптовалюта у світі, падає на 8,5% - до $2,414 тис., за даними Kraken.

Негативними факторами для криптовалют є невизначеність щодо зовнішньоторговельної політики адміністрації президента США Дональда Трампа, стагнація фондового ринку і відтік коштів інвесторів із криптовалютних ETF.

Також тиск на ринок продовжує чинити новина про хакерську атаку на біржу Bybit, внаслідок якої було викрадено понад $1,4 млрд.