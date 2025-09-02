Інтерфакс-Україна
Економіка
09:56 02.09.2025

У Нацбанку відсутні плани включати криптоактиви до міжнародних резервів

Національний банк України не підтримує ідею включення віртуальних активів (ВА) до складу міжнародних резервів та вважає таке рішення передчасним, заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Переважна більшість криптовалют залишається високоризиковим активом, тоді як ключовим принципом управління міжнародними резервами є безпечність. Різкі падіння й сплески курсової вартості ВА негативно впливатимуть на загальний обсяг резервів", – наголосив він.

За словами Ніколайчука, наразі у світі відсутнє чітке та однозначне розуміння сутності й класифікації ВА, а також немає уніфікованого законодавчого врегулювання операцій з ними. Він зауважив, що хоча деякі країни включають такі активи до резервів, це радше є винятком.

Представник НБУ підкреслив, що включення криптоактивів до резервів може підважити процес євроінтеграції України.

"Європейський центральний банк має досить чітку позицію – він вважає неприпустимим включення криптоактивів до резервів центробанків країн ЄС. Резерви повинні бути ліквідними, безпечними та захищеними", - зазначив Ніколайчук.

Він також нагадав, що такі зміни не відповідатимуть вимогам Технічного меморандуму в межах програми розширеного фінансування з МВФ.

Як повідомлялось, 10 червня 2025 року народні депутати зареєстрували законопроєкт №13356, що передбачає включення Нацбанком ВА до золотовалютних резервів. Проте, Ніколайчук заявив, що стосовно цього законопроєкту консультації з НБУ не проводились.

Теги: #криптовалюта #ніколайчук #нбу #резерви

