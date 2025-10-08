Інтерфакс-Україна
Економіка
08:32 08.10.2025

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Фото: https://bank.gov.ua/

Міжнародні резерви України у вересні зросли на $0,48 млрд, або на 1,1% і на початок жовтня досягли рівня $46,52 млрд, який поступається тільки рекордному показнику у $46,69 млрд на початок травня цього року, повідомив Національний банк на своєму сайті.

Згідно з його даними, чисті міжнародні резерви за результатами вересня збільшилися на $0,71 млрд, або 2,3% та досягли рекордного рівня у $32,19 млрд, побивши попередній рекорд $32,04 млрд за результатами квітня цього року.

"Така динаміка зумовлена надходженнями від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку", – пояснив НБУ.

Він уточнив, що на валюнбутні рахунки уряду в Нацбанку у вересні надійшло $2,90 млрд, у тому числі $1,43 млрд через рахунки Світового банку та $1,17 млрд від ЄС в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), а також $0,30 млрд від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено $0,56 млрд, у тому числі $0,46 млрд обслуговування та погашення ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $0,25 млрд

На валютному ринку України Нацбанк у вересні продав $2,29 млрд та викупив до резервів $1,7 млн. Чистий продаж валюти НБУ скоротився на 15% порівняно із серпнем цього року.

НБУ додав, що переоцінка фінансових інструментів через здешевлення долару принесла ще $0,69 млрд.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту", – наголосив Нацбанк.

Згідно з опублікованими даними, на 1 жовтня 2025 року частка доларових активів у резервах скоротилася за місяць з 66% до 64,3%, хоча ще рік тому вона складала 87,5%. Натомість частка євро у вересні знову зросла – до 27,3% з 26,2% місяць тому та 5,4% рік тому.

Частка золота у резервах на 1 жовтня цього року становила 7,3% порівняно із 6,5% місяцем та 6,0% – роком раніше.

