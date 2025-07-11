Курс біткойна досяг нового рекорду, перевищивши $118 тисяч

Курс біткойна продовжує зростати й оновлювати історичні максимуми завдяки сильному попиту з боку інституційних інвесторів і націленій на підтримку криптовалют політиці президента США Дональда Трампа, повідомляє Trading Economics.

Під час торгів у п'ятницю біткойн подорожчав на 4% - до $118,2 тис. Від початку поточного року його курс зріс приблизно на 26%, за останні дванадцять місяців - більш ніж удвічі.

Інвестори будуть уважно стежити за майбутнім "криптотижнем", який розпочнеться 14 липня. У цей час, як очікується, законодавці США розглянуть кілька ключових законопроєктів про регулювання цифрових активів.

Крім того, ринки продовжують відстежувати більш загальні ризики на тлі торговельної напруженості, що зростає. Одночасно протокол останнього засідання Федеральної резервної системи засвідчив, що більшість чиновників готові до зниження відсоткових ставок цього року, що загалом розглядається як сприятливий крок для біткойна, зазначають аналітики.