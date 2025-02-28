Біткойн продовжує падіння, опускався нижче $80 тис.

Курс біткойна продовжує різке зниження, причому під час торгів вартість криптовалюти опускалася нижче $80 тис. вперше з листопада минулого року.

Біткойн до 14:35 к. ч. у п'ятницю дешевшає на 3,9% - до $80,150 тис., за даними Coindesk. Раніше під час сесії котирування падали до $78,239 тис. За останній місяць найпопулярніша у світі криптовалюта впала в ціні на 21%.

Курс біткойна піднімався вище за $109 тис. у день інавгурації президента США Дональда Трампа, сподіваючись, що нова адміністрація буде більш прихильно налаштована щодо цифрових активів. Однак за відсутності конкретних заходів підтримки сектора криптовалюти впали разом з іншими світовими ринками.

"Біткойн впав як камінь на тлі відходу інвесторів із ризикових активів, що потряс фінансові ринки, - зазначила аналітик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер. - Ейфорія на криптовалютному ринку була тісно пов'язана із загальним ентузіазмом інвесторів, і коли він знизився, сховатися виявилося ніде".