Біткоїн падав нижче за $21 тис. уперше з грудня 2020 року

Вартість біткоїну падала нижче за $21 тис. вперше за півтора року під час азійських торгів у вівторок на тлі обвалу криптовалют, пише CNBC.

Курс біткоїну на ранок у вівторок знизився на 4,2%, до $22264. Ціна ефіру, другої за популярністю криптовалюти, знизилася на 2,3%, до $1215 тис. Під час сесії біткоїн падав на 14%, ефір - на 12%, за даними Coinbase.

Капіталізація світових криптовалют напередодні опустилася нижче за $1 трлн вперше з лютого 2021 року, згідно з повідомленням CoinMarketCap. За останні два дні капіталізація скоротилася приблизно на $200 млрд.

Новий виток падіння спровокували повідомлення деяких криптовалютних бірж про зупинення операцій із виведення коштів. Так, трейдингова платформа Celsius повідомила, що клієнти тимчасово не можуть знімати кошти зі своїх рахунків та переказувати кошти між рахунками через "надзвичайні умови на ринку". Binance, найбільша криптовалютна біржа у світі, призупиняла виведення коштів на три години.

"Наразі на ринку панують страх, невизначеність та сумніви, - сказав аналітик ZebPay Нірмал Ранга. - Технічно ринок виглядає перепроданим, і біткоїн має досягти якогось дна у найближчому майбутньому".

Цифрові валюти падають разом з іншими ризиковими активами на побоюваннях різкого посилення монетарної політики центробанків світу та настання глобальної рецесії. Вартість біткоїну впала майже на 70% з максимуму, досягнутого в листопаді минулого року.