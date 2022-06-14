Економіка

12:34 14.06.2022

Біткоїн падав нижче за $21 тис. уперше з грудня 2020 року

1 хв читати
Біткоїн падав нижче за $21 тис. уперше з грудня 2020 року

Вартість біткоїну падала нижче за $21 тис. вперше за півтора року під час азійських торгів у вівторок на тлі обвалу криптовалют, пише CNBC.

Курс біткоїну на ранок у вівторок знизився на 4,2%, до $22264. Ціна ефіру, другої за популярністю криптовалюти, знизилася на 2,3%, до $1215 тис. Під час сесії біткоїн падав на 14%, ефір - на 12%, за даними Coinbase.

Капіталізація світових криптовалют напередодні опустилася нижче за $1 трлн вперше з лютого 2021 року, згідно з повідомленням CoinMarketCap. За останні два дні капіталізація скоротилася приблизно на $200 млрд.

Новий виток падіння спровокували повідомлення деяких криптовалютних бірж про зупинення операцій із виведення коштів. Так, трейдингова платформа Celsius повідомила, що клієнти тимчасово не можуть знімати кошти зі своїх рахунків та переказувати кошти між рахунками через "надзвичайні умови на ринку". Binance, найбільша криптовалютна біржа у світі, призупиняла виведення коштів на три години.

"Наразі на ринку панують страх, невизначеність та сумніви, - сказав аналітик ZebPay Нірмал Ранга. - Технічно ринок виглядає перепроданим, і біткоїн має досягти якогось дна у найближчому майбутньому".

Цифрові валюти падають разом з іншими ризиковими активами на побоюваннях різкого посилення монетарної політики центробанків світу та настання глобальної рецесії. Вартість біткоїну впала майже на 70% з максимуму, досягнутого в листопаді минулого року.

Теги: #біткоїн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:00 29.06.2021
Біткоїн подорожчав на закликах власника мексиканського банку Banco Azteca купувати криптовалюту

Біткоїн подорожчав на закликах власника мексиканського банку Banco Azteca купувати криптовалюту

09:09 13.05.2021
Ілон Маск призупинив продаж електромобілів Tesla за біткоїни

Ілон Маск призупинив продаж електромобілів Tesla за біткоїни

16:10 23.04.2021
Курс біткойна опустився нижче за $50 тис.

Курс біткойна опустився нижче за $50 тис.

18:20 16.04.2021
Біткоїн падає після заборони Туреччини на використання криптовалюти

Біткоїн падає після заборони Туреччини на використання криптовалюти

14:19 03.03.2021
Курс біткойна знову зростає, піднявся вище за позначку в $51000 уперше за тиждень

Курс біткойна знову зростає, піднявся вище за позначку в $51000 уперше за тиждень

15:25 19.02.2021
Біткоїн продовжує бити рекорди, капіталізація криптовалюти наближається до $1 трлн

Біткоїн продовжує бити рекорди, капіталізація криптовалюти наближається до $1 трлн

15:11 16.02.2021
Біткоїн перевищив позначку $50 тис.

Біткоїн перевищив позначку $50 тис.

17:42 30.12.2020
Біткоїн досяг нового рекорду - $28500

Біткоїн досяг нового рекорду - $28500

18:00 16.12.2020
Курс біткоїна перевищив $20 тис. і досяг рекорду

Курс біткоїна перевищив $20 тис. і досяг рекорду

09:50 18.07.2018
Біткоїн у вівторок підскочив на 10%, перевищивши $7000

Біткоїн у вівторок підскочив на 10%, перевищивши $7000

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні розпочалося збирання врожаю сезону-2022 – Одеська ОВА

Німеччина з січня до квітня 2022 року збільшила імпорт із РФ на 60% - український посол Мельник

Грошова маса в Україні у травні знизилася на 0,1%, а база зросла на 0,4% – НБУ

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зменшився - до $786,3 млн

Кабмін запускає нову економічну стратегію в умовах війни - Шмигаль

ОСТАННЄ

Внутрішній ринок обвалився удвічі, український виробник на додачу страждає від пільгового імпорту - власник корпорації "Біосфера"

"Укрпошта" відновлює доставку відправлень із китайського маркетплейсу AliExpress

Зернотрейдери просять уряд України організувати зерновий коридор через Молдову

Ціна 1 кв. м у столичних новобудовах може зрости до 20%

"Нова пошта" з 15 червня відновлює доставку з AliExpress

Після двох секвестрів бюджету фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15% - голова НАДС

Україна суттєво розширила перелік послуг критичного імпорту, дозволила імпортувати бджіл, помідори та металобрухт

SWIFT перестає надавати послуги Сбербанку, РСХБ та МКБ

Укргазбанк залучив 3 млрд грн рефінансу, але загалом за системою його обсяг за тиждень скоротився на 12,3 млрд грн

Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА