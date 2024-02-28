Економіка

19:20 28.02.2024

Біткоїн посилив зростання, курс перевищив $61 тис.

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Біткоїн посилив зростання, курс перевищив $61 тис.

Біткоїн продовжує активно дорожчати в середу, вартість криптовалюти наближається до рекордів, досягнутих наприкінці 2021 року.

Курс біткоїну до 16:58 кч піднімається на 7,3% і становить $61,150 тис., за даними CoinDesk. Історичний максимум було зафіксовано в листопаді 2021 року на рівні $68,990 тис.

Від початку року криптовалюта подорожчала більше ніж на 40% завдяки припливу коштів у фонди, що інвестують у біткоїн, а також в очікуванні так званого галвінгу, або "наполовину зменшуваня", біткоїну у квітні. Галвінгом називають момент, коли винагороду майнерам за додавання ними нового блоку в блокчейн скорочують удвічі. Таке відбувається приблизно раз за чотири роки і зазвичай позитивно позначається на котируваннях криптовалюти.

Теги: #курс #біткоїн

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