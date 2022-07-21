Телеком

18:48 21.07.2022

Фінська митниця продала конфісковані біткоїни більше ніж на 45 млн євро, які можуть піти на підтримку України

1 хв читати
Фінська митниця продала конфісковані біткоїни більше ніж на 45 млн євро, які можуть піти на підтримку України

Фінська митниця продала конфісковану віртуальну валюту, виручивши 46,5 млн євро, повідомив у четвер портал фінської держтелерадіокомпанії Yle.

"Реалізовано було 1889,1 біткоїну на суму 46,5 млн євро", - зазначає портал.

Митники раніше конфіскували біткоїни, які використовували під час незаконному обігу наркотиків та допінгу.

Згідно з повідомленням, у митниці залишається ще майже 90 біткоїнів, а також інші конфісковані віртуальні валюти.

Газета Helsingin Sanomat раніше писала, що Фінляндія може відправити гроші, одержані від продажу конфіскованих біткоїнів, на підтримку України. Йдеться про десятки мільйонів євро. 

Теги: #митниця #фінляндія #біткоїн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 05.07.2022
Резніков привітав Фінляндію та Швецію зі вступом до НАТО

Резніков привітав Фінляндію та Швецію зі вступом до НАТО

21:05 04.07.2022
У Держмитниці повідомляють про викриття махінацій із ввезенням бронежилетів на 3 млн грн

У Держмитниці повідомляють про викриття махінацій із ввезенням бронежилетів на 3 млн грн

20:22 04.07.2022
Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо вступу до НАТО

Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо вступу до НАТО

07:46 03.07.2022
Байден надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до приєднання у НАТО

Байден надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до приєднання у НАТО

14:49 01.07.2022
Фінляндія не змінюватиме законів на догоду Туреччині - глава МЗС

Фінляндія не змінюватиме законів на догоду Туреччині - глава МЗС

15:02 29.06.2022
Львівська митниця змінила формат роботи через черги з охочих ввезти авто на пільгових умовах

Львівська митниця змінила формат роботи через черги з охочих ввезти авто на пільгових умовах

06:58 29.06.2022
Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО повністю змінить ситуацію з регіональною безпекою, вважає Столтенберг

Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО повністю змінить ситуацію з регіональною безпекою, вважає Столтенберг

22:01 28.06.2022
Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства в НАТО на саміті в Мадриді

Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства в НАТО на саміті в Мадриді

21:46 28.06.2022
Анкара погодилася підтримати кандидатури Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

Анкара погодилася підтримати кандидатури Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

15:28 28.06.2022
Фінляндія надасть Україні додаткові EUR70 млн на розвиток та гуманітарну допомогу - МЗС

Фінляндія надасть Україні додаткові EUR70 млн на розвиток та гуманітарну допомогу - МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

Хакери використовують для кібератак в Україні теми штрафів від податкового та ядерного тероризму

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

ОСТАННЄ

Нацрада з телерадіомовлення анулювала низку регіональних ліцензій "Прямого" на прохання телеканалу

IT-підприємець Нонка інвестуватиме в проєкт саммарі-книг Notio видавця Мартинова для виходу проєкту на західні ринки

"Укрзалізниця" за неповних чотири місяці доставила 2 млн посилок у кооперації з "Укрпоштою"

Мінцифри запускає англомовне цифрове медіа про Україну UNITED24

У російськомовного телеканалу "FreeДом" дуже велика аудиторія на YouTube в Росії - Ткаченко

Послугу "Роумінг як вдома" для українських біженців у ЄС буде продовжено - Мінцифри

"5 канал" та "Прямий" звертаються до РНБО і Нацради з телебачення і радіомовлення щодо участі в телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

Рада має намір продовжити ліцензії на РЧР та номерний ресурс на період воєнного стану та 3 міс. після нього

Верховна Рада планує передбачити для Нацради особливу процедуру застосування санкцій до телерадіокомпаній під час війни

Мін'юст тестує онлайн-реєстрацію ТОВ через портал "Дія"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА