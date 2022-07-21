Фінська митниця продала конфісковані біткоїни більше ніж на 45 млн євро, які можуть піти на підтримку України

Фінська митниця продала конфісковану віртуальну валюту, виручивши 46,5 млн євро, повідомив у четвер портал фінської держтелерадіокомпанії Yle.

"Реалізовано було 1889,1 біткоїну на суму 46,5 млн євро", - зазначає портал.

Митники раніше конфіскували біткоїни, які використовували під час незаконному обігу наркотиків та допінгу.

Згідно з повідомленням, у митниці залишається ще майже 90 біткоїнів, а також інші конфісковані віртуальні валюти.

Газета Helsingin Sanomat раніше писала, що Фінляндія може відправити гроші, одержані від продажу конфіскованих біткоїнів, на підтримку України. Йдеться про десятки мільйонів євро.