Економіка

10:20 13.02.2024

Біткоїн перевищив $50 тис. уперше з 2021 р.

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Біткоїн перевищив $50 тис. уперше з 2021 р.

Біткоїн продовжує слабо дорожчати у вівторок після того, як днем раніше курс криптовалюти перевищував $50 тис. уперше з грудня 2021 року, пише MarketWatch.

Курс біткоїна під час торгів піднімається на 0,2% і становить $49,943 тис., згідно з даними CoinDesk. Напередодні котирування доходили до $50,211 тис., проте зростання ослабло під кінець торгів. За останні сім сесій криптовалюта додала в ціні на 11% після зростання в два з половиною рази у 2023 році.

Ціна паперів криптовалютної біржі Coinbase Global Inc. у понеділок зросла на 3,7%, а акції компанії Riot Platforms, що займається майнінгом біткоїнів, підскочили в ціні на 9,4%.

Підтримку біткоїну надає той факт, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США офіційно схвалила запуск 11 перших ETF, що інвестують безпосередньо в біткоїн. За словами Шона Фаррела з Fundstrat, останнім часом підтримку біткоїну також надав високий попит на спотовому ринку.

Ціна біткоїна може досягти $160 тис. до кінця 2024 року і $350 тис. у другій половині 2025 року, вважає Марк Коннорс, голова відділу досліджень у компанії 3iQ, що займається управлінням цифровими активами.

Вартість усіх біткоїнів, що перебувають в обігу у світі, у понеділок становила $977 млрд, за даними CoinMarketCap. Цього тижня показник може перевищити $1 трлн, вважає голова відділу деривативів в Amberdata Грег Магадіні.

Теги: #біткоїн

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