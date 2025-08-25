Бізнесмен Ровт оцінює серйозну активізацію справи про розкрадання газу майже на EUR5 млн як захист прав інвесторів в Україні

Фото: https://www.facebook.com

Діяльність Офісу генерального прокурора свідчить про активну позицію держави у захисті бізнесу та підтверджує, що порушення прав інвесторів не залишаться без уваги, вважає американський бізнесмен українського походження, президент IBE Trade Corp, кандидат економічних наук Олександр Ровт.

У релізі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок адвокатським обєднанням AVER LEX, Ровт наводить як приклад діяльності Офісу генпрокурора, що дав грунт для таких висновків, повідомлення про підозру у справі заволодіння групою недобросовісних осіб природним газом міжнародної компанії, "яку він добре знає", на EUR4,95 млн.

За словами Ровта, наведеними у релізі, ця компанія понад чотири роки виборювала відновлення своїх прав у межах розпочатого ще у 2021 році кримінального провадження, але, попри зібрані слідством і захистом компанії докази злочину, підозри винуватим особам не вручалися й розслідування далі не просувалося.

Втім, як він наголосив, що звернення компанії до генерального прокурора Руслана Кравченка дало поштовх цій справі, і вже 21 серпня було офіційно повідомлено про підозру колишньому бізнесмену в організації шахрайської схеми з газом.

Ровт також звернув увагу, що слідство проводило детальний аналіз фінансових потоків, перевіряло банківські рахунки пов’язаних компаній та вивчало договори, укладені підозрюваним. За його словами, було залучено експертів для аудиту операцій з газом та оцінки завданих збитків, що дозволило підтвердити факти шахрайства та незаконного відчуження активів.

"Вперше за багато років ми бачимо, що держава реально опікується та відстоює права іноземного бізнесу. Це демонструє, що недобросовісні ділки не залишаться безкарними, а українська система захисту інвестицій здатна діяти ефективно", – наголосив Ровт, акцентувавши, що в умовах післявоєнної відбудови Україна особливо потребує іноземних інвестицій, і гарантії їхнього захисту є ключовим фактором для залучення капіталу.

Він висловив сподівання, що найближчим часом справа буде передана в суд, та підкреслив, що "співпрацювати з Україною можливо та варто".

Кілька днів тому Офіс генерального прокурора у своєму Facebook повідомив, що викрив схему заволодіння майже EUR5 млн угорської компанії та повідомив про підозру колишньому бізнесмену за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України в організації схеми розкрадання природного газу цього угорського постачальника.

За інформацією Офісу генпрокурора, інвестором компанії є відомий американський бізнесмен, філантроп українського походження.

Як там повідомили, сама схема оборудки, яка почалася у 2018 році, полягала у створенні або купівлі компаній з хорошою репутацією, призначенні фіктивних директорів, укладанні контрактів з великим постачальником газу, накопиченні боргів, продажу газу кінцевим споживачам і привласненні виручки та банкрутстві компаній. Зокрема, для банкрутства однієї з компаній було залучене іноземне партнерство для штучної заборгованості в EUR11 млн. Щоб уникнути відповідальності, організатор схеми ховав гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих його доньками та дружиною, стверджують в Офісі генпрокурора.

"Підконтрольні компанії шляхом справжніх маніпуляцій заволоділи газом угорської компанії на загальну суму понад EUR4,9 млн, що є особливо великим розміром", – зазначили в Офісі генпрокурора, додавши, що підозра оголошена в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування здійснюється Національною поліцією.

Крім того, за інформацією слідства, підозрюваний разом з двома виконавцям заволоділи газом ТОВ "Оператора ГТС" на 250 млн грн: його компанія відбирала значно більші об’єми газу, ніж купувала, створюючи негативний небаланс, а ресурс продавала іншим трейдерам. Врешті, щодо цієї компанії була запущена процедура банкрутства, за державний газ вона так і не розрахувалася.

У цьому питанні досудове розслідування здійснюється відповідними підрозділами Служби безпеки України.

Зазначається, що вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося, діяльність Ровта, який народився на Закарпатті у Мукачевому, досить відома в Україні. Він, зокрема, в 2011 році виступив інвестором відновлення регулярного авіасполучення Київ-Ужгород. Посол України в Угорщині Любов Непоп в 2019 році повідомила про відкриття Почесного Генерального консульства України в Сегеді та вручення Ровту консульського патента, який із 2008 року працював як почесний консул України в Сегеді та, за її словами, встиг у цій функції багато зробити для розвитку українсько-угорських контактів.

У січні 2011 року дочірня компанія IBE Trade Corp – Worldwide Chemical LLC (США), яка була власником 60% ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", купила у Фонду державного майна 40% акцій цього ЗАТ за $34,8 млн (за поточним курсом 277,4 млн грн при номінальній вартості 422,68 млн грн). На початку лютого власник Group DF, до якої входить хімічний холдинг Ostchem, український бізнесмен Дмитро Фірташ повідомив про купівлю Сєвєродонецького "Азоту".

IBE Trade Corp також претендувала на Одеський припортовий завод.