Інтерфакс-Україна
Інвестиції
13:08 14.07.2025

Італійські інвестори наразі більш обережні до України, ніж торік

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Італійські інвестори наразі більш обережні до України, ніж торік

Інтерес до України італійських інвесторів наразі суттєво менший, ніж 12 місяців тому, так оцінює ситуацію керуючий партнер EY-Parthenon в Італії Марко Давідді (Marco Daviddi).

"Зараз переважає вичікувальна позиція, щоб краще зрозуміти ситуацію", – сказав він на дискусії Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) "Відбудова України: ключові інсайди для глобальних інвесторів", яка відбулася в Римі на полях Конференції з відновлення України (URC2025).

За його словами, інвестори сподівалися на певне наближення кінця війни завдяки адміністрації нового президента США Дональда Трампа, але наразі ці очікування не справдилися.

"Тож зараз звичайний підхід — це короткостроковий шлях, скажімо так", – описав ситуацію Давідді.

Він закликав представників України краще та більше доносити інформацію щодо поточного бізнес-середовища в країні.

"Ця тема не висвітлюється, принаймні в італійських газетах та пресі… Те, що ми звикли читати з газет зараз, – це зазвичай інформація та новини про конфлікти та руйнування. Важливо також зрозуміти, які з економічної точки зору є фундаментальні показники того, що відбувається в Україні", – пояснив представник EY-Parthenon.

На його думку, варто розглянути варіанти, як структурувати потік інформації, щоб він міг забезпечити більше впевненості міжнародним інвесторам, які розглядають Україну як можливість.

Теги: #україна #інвестори #італія

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