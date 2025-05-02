Інтерфакс-Україна
Політика
15:01 02.05.2025

ЄС конфіскує мільярди російських активів для компенсації західним інвесторам - Reuters

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ЄС конфіскує мільярди російських активів для компенсації західним інвесторам - Reuters

Депозитарій Euroclear конфіскує і перерозподілить близько 3 млрд євро із заморожених російських активів. Ці гроші будуть спрямовані на компенсації західним інвесторам після того, як Москва конфіскувала їхні кошти в Росії, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Euroclear планує вилучити та перерозподілити близько 3 млрд євро ($3,4 млрд) російських коштів, заморожених у бельгійській кліринговій фірмі після того, як Москва вилучила готівку інвесторів у Росії, згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Reuters та люди, знайомі з цим питанням", - пише агентство у п'ятницю.

Повідомляється, що ці гроші будуть використані для компенсації західним інвесторам після того, як Москва вилучила готівку, що зберігалася в Росії в останні місяці. За словами трьох джерел, цей крок є відповіддю ЄС на дії Москви і знаменує собою новий рівень економічного протистояння. Йдеться про 3 млрд євро із загального пулу в 10 млрд євро, що належать російським особам і організаціям, які потрапили під санкції ЄС після вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Це перший випадок, коли європейська влада дозволила спрямувати кошти західним інвесторам, спираючись на зміни в санкційному режимі ЄС, що набули чинності наприкінці минулого року. Раніше Захід спрямовував Україні відсотки від заморожених російських активів, чим був вкрай незадоволений Володимир Путін

За словами людей, які спілкувалися з Reuters, Euroclear у березні отримав дозвіл від Бельгії, свого головного юридичного органу, на здійснення виплати. Euroclear повідомив клієнтів про майбутні платежі листом від 1 квітня.

Агентству Reuters не вдалося встановити особи російських власників, чиї активи будуть арештовані. Уряд Бельгії відмовився від коментарів, а міністерство фінансів Росії не відповіло на запит про коментар.

Euroclear наголосила, що запроваджує санкції, але компанія не приймає рішень щодо форми санкцій чи їх скасування.

Європейський Союз заморозив сотні мільярдів російських активів, включаючи резерви центрального банку, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що стало безпрецедентним кроком, який став найбільшим покаранням для Росії. Euroclear володіє левовою часткою санкційних російських багатств у Європі – понад 180 мільярдів євро. Повернення цих грошей важливе для Москви, і це призвело до приблизно 100 судових позовів проти Euroclear, повідомило одне з джерел.

Москва минулого року попередила, що вживе заходів у відповідь, якщо її заморожені активи будуть вилучені та використані для України, і на початку цього року внесла зміни до закону , що дозволили їй це зробити. Повідомляється, що за останні місяці Москва вилучила 3 ​​млрд євро готівки, що зберігалася Euroclear у депозитарії в Росії, щоб компенсувати російським інвесторам, які постраждали від західних санкцій.

Clearstream, підрозділ німецької фондової біржі, який, як і Euroclear, зберігає цінні папери, такі як акції та облігації, для трейдерів, також опинився в подібній ситуації.

Теги: #інвестори #єс #активи

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