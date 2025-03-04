Інвестфонд Sycamore близький до викупу аптечної мережі Walgreens Boots Alliance за $10 млрд

Американська аптечна мережа Walgreens Boots Alliance близька до угоди з фондом прямих інвестицій Sycamore Partners, який може викупити її за $10 млрд, пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, сторони розраховують укласти угоду до 6 березня.

Компанії обговорюють умови, відповідно до яких Sycamore заплатить по $11,3-11,4 за акцію Walgreens, зазначають джерела. Якщо інвестфонд викупить компанію цілком, вона, ймовірно, збереже за собою ключовий аптечний бізнес у США і продасть, або виведе на відкритий ринок інші операції.

Крім мережі аптек у США, Walgreens має аптечний бізнес у Великій Британії, Ірландії, Таїланді, Мексиці та Німеччині, а також операції у сфері медичних послуг у США. Крім того, вона володіє портфелем косметичних брендів.

Вартість паперів Walgreens зросла на 5,2% на додаткових торгах у понеділок - до $10,79. За останні 12 місяців папери подешевшали на 50%.

У грудні WSJ повідомляла, що Sycamore веде переговори про викуп Walgreens і виведення її акцій з ринку. Папери Walgreens торгуються на біржі з 1927 року, зазначає газета.

Капіталізація Walgreens перевищувала $100 млрд у 2015 році, проте зараз опустилася до $9 млрд.

У лютому компанія оголосила про припинення виплати дивідендів, пославшись на те, що потребує грошових коштів для оздоровлення бізнесу і у зв'язку з триваючими судовими розглядами. У січні Мін'юст США подав позов до WBA, звинувативши компанію в тому, що вона сприяла опіоїдній кризі в країні, незаконно видаючи препарати.

WBA (разом із компанією-попередницею) безперервно виплачувала дивіденди 91 рік поспіль.