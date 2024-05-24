Інвестиції

15:39 24.05.2024

Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

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Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

З початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За 821 день повномасштабного вторгнення одним із головних досягнень уряду є забезпечення фінансової стабільності нашої країни. За цей час залучили понад $85 млрд зовнішнього фінансування. Понад 1 трлн грн було залучено до бюджету завдяки військовим та іншим облігаціям. Це дало змогу уряду повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр розповів, що 2024 року Україна отримала від МВФ уже $880 млн і розраховує отримати ще $4,5 млрд бюджетної підтримки.

Також з боку Європейського Союзу в рамках реалізації Ukraine Facility на цей рік заплановано надання 16 млрд євро. Крім того, триває робота зі США щодо отримання близько $8 млрд бюджетної підтримки.

"Але потрібно розуміти, що кошти наших партнерів можемо спрямовувати тільки на невійськові цілі. Тобто оборонну кампанію уряд фінансує за рахунок коштів платників податків, а також військових облігацій. З початку року ми вже виділили на оборону нашої країни понад 500 млрд грн", - додав Шмигаль.

Теги: #допомога_україні #фінансування #шмигаль

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