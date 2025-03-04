Річний чистий прибуток Saudi Aramco знизився на 12%

Чистий прибуток Saudi Aramco у 2024 році становив $106,2 млрд, що на 12,4% менше, ніж у 2023 році, повідомила держкомпанія.

Грошовий потік від операційної діяльності знизився на 5,4% щодо попереднього року, до $135,7 млрд, вільний грошовий потік просів на 15,7% - до $85,3 млрд.

"Зниження було переважно зумовлене зниженням виручки та інших доходів, пов'язаних із продажами, вищими операційними витратами, а також зниженням фінансових та інших доходів, спричинених скороченням відсотків до надходження і відсутністю прибутку, пов'язаного з передоплатою відкладеної винагороди в попередньому році. Це було частково компенсовано зниженням прибуткового податку", - йдеться у звіті.

Виручка просіла на 2,9%, до $480,4 млрд, а собівартість зросла на 3,9%, до $273,9 млрд. У результаті валовий прибуток (operating income) знизився на 10,8%, до $206,6 млрд.

Капітальні вкладення склали $53,3 млрд, збільшившись з $49,7 млрд за підсумками попереднього року. Компанія прогнозує на 2025 рік інвестиції в основний капітал в обсязі $52-58 млрд, без урахування близько $4 млрд на проєктне фінансування.

Середньодобовий видобуток вуглеводнів компанією 2024 року становив 12,4 млн барелів нафтового еквівалента (проти 12,8 млн бне/сек у 2023 році), зокрема нафти - 10,3 млн бне/сек (проти 10,7 млн бне/сек).

"Резервні потужності компанії забезпечують гнучкість, що допомагає задовольнити потенційне зростання попиту на нафту. За необхідності використання наявних резервних потужностей в обсязі 1 млн барелів на день може принести додатково $12 млрд операційного грошового потоку, виходячи із середньої ціни 2024 року", - зазначає компанія.

Aramco підкреслює, що 2024 року продовжувала працювати над збільшенням потужностей з видобутку газу відповідно до стратегії. Як повідомлялося, компанія має намір до 2030 року наростити видобуток газу більш ніж на 60% порівняно з рівнем 2021 року.

Saudi Aramco також оголосила про підвищення базових дивідендів за четвертий квартал на 4,2%, до $21,1 млрд, тоді як прив'язані до результатів (performance-linked dividend) знизилися до $0,2 млрд (з $10,8 млрд). У 2024 році вона виплатила загалом $124,2 млрд у вигляді дивідендів, що вище за показник попереднього року на 27%.

У 2025 році компанія розраховує виплатити $84,6 млрд базових дивідендів.